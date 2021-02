Pour les uns et les autres la base sociopolitique des organes de la transition doit être élargie pour donner des chances de conduire avec une certaine sérénité cette période transitoire jusqu’à des élections apaisées.

– maliweb.net – Au même moment que des voix s’élèvent pour critiquer le manque d’inclusivité dans la gestion de la Transition, l’imam Mahmoud Dicko se fait entendre comme « autorité morale » devant fournir son apport dans le dialogue avec les « groupes radicaux maliens », pour aller à des réformes politiques et institutionnelles consensuelles.

Et, il est constant au Mali que pour aller à des réformes paisibles, il faut associer davantage les forces politiques et sociales existantes à la gestion des affaires publiques. Peut-on réussir aujourd’hui à faire adopter une nouvelle Constitution par référendum, alors que des forces politiques sont marginalisées de l’architecture institutionnelle? Peut-on entreprendre l’élaboration d’une nouvelle Constitution aujourd’hui sans intégrer de nouvelles ressources humaines jouissant d’expérience politico-administratives avérées dans le gouvernement et le CNT par exemple ? Quelle adhésion peut-on susciter auprès des chapelles politiques, sociales et religieuses comme celles du M5-RFP, de l’Imam Mahmoud Dicko, de certaines centrales syndicales et de divers mouvements ?

Par ailleurs, le M5-RFP vient de monter au créneau pour marteler un retentissant « Non » à la gouvernance du pays, annonçant les couleurs d’un futur bras de fer contre les autorités de la Transition. Il apparaît clair que pour faire baisser cette tension politique et ce clivage au sein des forces vives de la nation, un réaménagement gouvernemental va s’imposer. Bah N’Daw, Assimi Goïta et Moctar Ouane seront-ils sensibles à cette nécessité de réajuster les choses ? That is the question !

Boubou SIDIBE/maliweb.net

