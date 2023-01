Le Centre international de conférence de Bamako (CICB) a abrité, le 7 janvier 2023, la cérémonie de sortie de la première promotion de l’Université internationale privée d’excellence (UIE) baptisée Pr. Ali Nouhoum Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale du Mali. Cette promotion compte 214 étudiant(e)s en licence et master dans des filières comme les finances comptabilités, le management des organisations et des projets, la logistique transport, ingénierie du logiciel et des données, système réseau sécurité et télécommunication, le marketing digital et événementiel etc. Parmi les membres de la promotion, on peut citer : Moulaye Dia, Kadiatou Sogodogo, Mohamed Konaté.

Cette cérémonie de graduation des étudiants de l’UIE a enregistré la présence du représentant du ministre de l’éducation nationale, Abdoulaye Maïga ; du président du conseil universitaire de l’UIE, Moussa Timbiné ; du Parrain de la Promtion, Pr. Ali N. Diallo ; du représentant de l’IHE de Paris, Hatem Fathalla ; de Mme Olfa LAADHARI, membre du conseil universitaire de l’UIE et de nombreuses autres personnalités. Dans ses mots de bienvenue, le Président du conseil universitaire de l’UIE, Moussa Timbiné, a remercié les parents qui ont accepté d’envoyer leurs enfants à l’UIE. Avant de souhaiter aux membres de la promotion plein succès dans la vie. «Avec nos formations, les diplômés n’auront plus devant eux un destin à subir, mais un avenir à construire. Nous avons la clé de l’émancipation et la liberté », a-t-il conclu.

A sa suite, le Recteur de l’UIE, Aboubacar Sanogo, a indiqué que l’UIE lance cette année sur le marché de l’emploi 214 étudiants en licence et master dans des filières extrêmement porteuses comme les finances comptabilités, le management des organisations et des projets, la logistique transport, ingénierie du logiciel et des données, système réseau sécurité et télécommunication, le marketing digital et événementiel entre autres. « L’UIE est la première université au Mali à mettre sur le marché des premiers diplômés en Data Science.

Des nouvelles filières sont en cours d’habilitation et surtout un plan géant de création de facultés », a-t-il dit. Par ailleurs, il dira que le diplôme de l’UIE est reconnu par l’Etat malien. Quant au Parrain de la Promotion, Pr. Ali N. Diallo, il a exigé de la promotion, la rigueur et l’excellence. Le doyen des gradués, Abdel Kader Djénépo, a remercié l’UIE d’avoir offert un bon cadre aux étudiants pour l’apprentissage, sans oublier le corps professoral pour la qualité de l’enseignement. « Nous sommes fiers de l’UIE », a-t-il conclu.

Au cours de cette cérémonie de graduation, il y a eu la remise des prix d’excellence aux méritants, la remise de diplômes aux membres de la promotion (Licence-master), la remise d’attestation de reconnaissance aux enseignants et membres de l’administration de l’UIE, des témoignages sur les bienfaits de l’UIE.

A.S

