L’hôtel du Cinquantenaire de Sikasso a abrité (après Ségou en 2020 et Koulikoro en 2021) la 10e édition de la Nuit de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM) samedi dernier, 5 novembre 2022. Aux côtés du président Oumar Baba Traoré et du parrain de l’événement, Me Jean-Claude Sidibé (ancien président de la FMBB et ancien ministre des Sports puis de l’Emploi et de la Formation professionnelle), on notait la présence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), celui du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) ; des autorités administratives, politiques, sportives…. de la région de Sikasso ainsi que de nombreux invités venus des différentes zones du pays. Comme d’habitude, l’événement a été marqué par la célébration des «Meilleurs journalistes» des différentes catégories de médias et la manifestation du devoir de reconnaissance envers ceux qui se sont distingués par leur engagement en faveur de la presse sportive et du pays.

La soirée-gala de cette 10e édition de la «Nuit AJSM» a commencé par une minute de silence à la mémoire de Salif Gaoussou Diarra, ancien speaker et ancien dirigeant de football (Djoliba AC) arraché à notre affection le 2 novembre 2022. Plusieurs interventions ont émaillé la soirée, notamment celles du président de la coordination régionale, Pierre Zonou, et du président Oumar Baba Traoré. Pour le président de l’AJSM, cet événement vise à «recréer et à faire des projections sur l’avenir».

En termes de bilan, huit mois après l’assemblée générale élective de Bougouni, son bureau a pu nouer de nouveaux partenariats avec des fédérations (taekwondo) et des représentations diplomatiques, notamment la République Tchèque qui vient de doter le siège de l’association d’une salle informatique avec connexion Wi-fi. La formation demeure naturellement au centre des préoccupations du bureau national qui a fait de la professionnalisation de la presse sportive son credo.

Pour Oumar Baba, le choix de Sikasso pour abriter cette 10e édition de la traditionnelle «Nuit AJSM» et la coupe interservices AJSM n’est pas fortuit. «Sikasso occupe une place stratégique dans le développement du Mali et une place particulière dans la promotion du sport. Ce qui fait que, le bureau exécutif national a décidé de confier l’organisation des deux événements à la coordination régionale de Sikasso», a-t-il justifié. Et, au finish, aucun regret à nourrir par rapport à ce choix car «une mention excellente» a été attribuée par le bureau national à Pierre Zonou et son équipe qui, par leur engagement, ont réussi à relever le défi d’une organisation très satisfaisante.

Nos confrères du Kénédougou avaient placé l’événement dans le cadre d’un «Mali unifié pour le bonheur de la pratique sportive». Quant au représentant du maire du Kénédougou, il a mis l’accent sur la vulgarisation et la promotion du sport scolaire et universitaire en exhortant la presse sportive à s’y investir davantage.

19 œuvres en compétition, dont 2 disqualifiées pour non-conformité aux critères

Le jury, présidé cette année par votre serviteur, a récompensé les meilleures œuvres de presse en ligne, presse écrite, radio et télévision. Pour cette édition, le bureau a préféré la délibération d’un jury au vote des journalistes. Ainsi, 19 œuvres (toutes les catégories confondues) étaient en compétition (8 en radio, 3 en télévision, 2 en presse écrite et 4 en presse en ligne), dont 2 disqualifiées car ne répondant pas aux exigences du concours. Les œuvres soumises ont été appréciées sur la base de la qualité du travail, l’actualité et la pertinence du sujet traité ainsi que la maîtrise de la langue de communication (français et bambara).

Après un travail méticuleux sur la base des critères, le jury a déclaré «Meilleur journaliste sportif» du Mali Meilleur journaliste Yacouba Tangara de PlanetesportsMali (presse en ligne) ; Sory Ibrahim Coulibaly de L’Indépendant (presse écrite) ; Souleymane Coulibaly de la radio Klédu (radio) et Amadou Kouyaté de M7 TV (télévision). Le Prix du président de l’AJSM (une enveloppe de 100 000 F Cfa) de la «Meilleure coordination régionale» est revenu à Sikasso. Ce choix a été fait par le Bureau exécutif national de l’AJSM sur la base des rapports d’activités des différentes coordinations.

A noter que, avec beaucoup d’émotion, une attestation de reconnaissance a été remise à la famille du défunt président de la coordination régionale de Sikasso, feu Soumaïla Samaké dit «Sam Diego», président de la coordination AJSM de Sikasso, décédé le dimanche 13 décembre 2020 des suites d’une longue maladie. Il en a été de même pour l’invitée d’honneur, Mme Diallo Kadi Dembélé, qui a reçu une attestation de reconnaissance des mains d’Abdoul Wahab Zoromé du CNOSM.

Youssouf Traoré dit Black (formateur de basket-ball), Adama Konaté dit Adama Molobala (ancien athlète), «Moov Africa Malitel», la Mairie de Sikasso, Hôtel le Cinquantenaire, le CNOSM, Honorable Bakary Diarra, Souleymane Sall (Chef de Bureau des douanes)…. ont été également récompensés pour services rendus au sport. Des distinctions spéciales ont été attribuées au parrain Me Jean Claude Sidibé, Souleymane Sall (Che de bureau des Douanes à Sikasso), Mamby Kèlètigui Diaby (président de la ligue de football de Sikasso), Bassidiki Touré (président d’honneur de l’ASSEP)…

Les Services de la sécurité s’offrent le trophée de la Coupe AJSM interservices

L’un des faits marquants de la soirée a été le Diplôme de reconnaissance décerné à Sékou Konaté, Directeur régional de l’ORTM Sikasso, ancien basketteur, ancien président de la ligue de basket-ball de la 3e région et président d’honneur de la coordination régionale de l’AJSM. Une reconnaissance pour son professionnalisme, son engagement pour la liberté de la presse et le développement du sport, notamment du basket. L’animation de la soirée a été assurée par le virtuose (balafon) Neba Solo et son groupe, Dri Solution et Tonton Filany.

A noter que la soirée-gala a été précédée dans l’après-midi de la finale de la 2e édition de la coupe interservices de l’AJSM au Stade municipal de Sikasso… Une compétition sponsorisée par «Moov Africa Malitel» dont la finale a opposé l’administration scolaire aux Services de la sécurité (police, gendarmerie, garde nationale et protection civile). Le trophée est revenu aux Services de la sécurité vainqueurs aux tirs au but (4-2). Les deux finalistes se sont neutralisés (0-0) à la fin d’une partie âprement disputée !

Moussa Bolly

De retour de Sikasso

