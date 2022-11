Après l’Assemblée générale de l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO) à Séoul, le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, était invité pour prendre part aux festivités des Jeux Saoudiens, qui se déroulent présentement dans la capitale saoudienne, Riyad.

Sous le patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz et au nom de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Prince héritier et Premier ministre, le Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, gouverneur de la région de Riyad, a assisté à la cérémonie d’ouverture de la première édition des Jeux saoudiens 2022, en tant que plus grand événement sportif national, avec la participation de plus de 6000 athlètes et 2000 superviseurs techniques et administratifs au Stade International Roi Fahd dans la capitale, Riyad.

Notre compatriote Habib Sissoko, président du Cnosm et membre du Conseil exécutif de l’Association des comités nationaux olympiques est parmi les invités de marque.

Il était présent à la cérémonie d’ouverture avec d’autres personnalités du monde sportif. L’événement a été marqué par l’hymne royal, suivi de la marche des athlètes participants et des drapeaux du Comité olympique et paralympique.

Ensuite, le ministre des Sports, président du Comité olympique et paralympique saoudien et président du Comité suprême d’organisation des Jeux saoudiens, a prononcé un discours dans lequel il a rendu hommage, en son propre nom et au nom de tous les athlètes saoudiens, au Serviteur des Deux Saintes Mosquées pour son généreux patronage de cet important événement sportif, et à SAR le Prince Héritier pour son soutien illimité au secteur du sport, et pour son suivi et l’autonomisation du secteur du sport pour pouvoir organiser cet événement historique pour le sport de la patrie.

Il a en même temps remercié le Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, gouverneur de Riyad, d’avoir honoré et assisté à la grande cérémonie d’ouverture. Il a déclaré : “Nous sommes fiers du lancement des premiers Jeux saoudiens, permettant à plus de 6000 athlètes, hommes et femmes, de concourir et de mettre en évidence leurs talents pour remporter des titres et monter sur le podium, avec la présence de champions saoudiens représentant plus de 200 clubs saoudiens, concourant pour 45 sports et 5 autres sports dédiés aux champions paralympiques”.

Il convient de mentionner que les compétitions des Jeux saoudiens se déroulent dans 22 installations sportives à Riyad.

Les athlètes participants seront motivés à fournir leurs meilleures performances pour remporter les prix les plus élevés de l’histoire de la région, avec un total de plus de 200 millions de riyals, car le médaillé d’or dans n’importe quel jeu recevra un million de riyals, l’argent 300 000 riyals, et le bronze 100 000 riyals.

Les Jeux saoudiens 2022 visent à accroître la popularité de divers jeux dans le Royaume et à créer un environnement sportif idéal pour la compétition entre athlètes de divers sports. Ils visent également à élever le niveau des capacités du Royaume d’Arabie saoudite à organiser de grands événements sportifs afin d’atteindre les objectifs de la Vision 2030 du Royaume.

El Hadj A.B. HAIDARA

