29 août 2023-29 aout 2024 : Il y a un an, le monde du football renouvelait sa confiance en Bavieux

Un an, jour pour jour (29 août 2023-29 août 2024), que se tenait l’assemblée générale élective de la Fédération malienne de football (Femafoot) ayant consacré la réélection de Mamoutou Touré dit Bavieux. Président sortant, sa liste remportait l’élection avec 61 voix pour, 1 voix contre et une abstention. Ce qui fait que Mamoutou Touré est le choix du monde du football malien pour diriger l’instance fédérale, à la tête d’un bureau de 19 membres.

Comme Amadou Diakité dans les années 1990, Mamoutou Touré dit Bavieux a été triomphalement réélu président de la Fédération malienne de football (Fémafoot) au terme de l’Assemblée générale élective tenue le 29 août 2023 au Centre international de conférences de Bamako. C’est dire que la prouesse de la réélection à la tête de la Fémafoot n’était plus réalisée depuis une vingtaine d’années.

Cette assemblée générale élective s’est déroulée en présence du représentant du Comité national olympique et sportif du Mali et des émissaires de la Fifa et de la Caf. Ces derniers ont salué le bon déroulement du scrutin marqué par la participation de 63 délégués issus, notamment, des ligues et clubs de football. Cependant 17 délégués étaient absents de la rencontre. Ils devaient représenter les ligues de Koulikoro, Tombouctou et Kidal ainsi que des clubs comme le COB, Avenir club de Tombouctou, Buru Massa et Attar club de Kidal. Ces délégués soutenaient Salaha Baby dont la candidature n’a pas été validée par la Commission électorale.

Mais les partisans de Bavieux qui réfutent toute idée de victoire d’un camp sur l’autre, appelaient à la réconciliation des cœurs et des esprits, à des actions concertées sur le terrain pour le triomphe du football malien tout court.

L’élection, placée sous la présidence du directeur national des sports et de l’éducation physique, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, était passée à la loupe par les représentants de la Confédération africaine de football (Caf). Leur délégation était conduite par Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, par ailleurs 1er vice-président de la Caf.

Tous ont salué l’exemplarité de cette élection qui s’est déroulée, selon eux, dans la plus grande transparence et sincérité.

En détention provisoire (il l’est encore), 24 h après le lancement officiel de sa campagne, le président sortant, Mamoutou Touré dit Bavieux était représenté à l’ouverture des travaux par Kassoum Coulibaly dit Yambox en sa qualité de 1er vice-président. Celui-ci a tenu à rendre un vibrant hommage à certains dirigeants sportifs et anciens footballeurs, qui nous ont quittés. Il s’agit de feus le général Boubacar Baba Diarra (ancien président de la Fédération malienne de football), Cheickna Traoré dit Kolo National, Issa Yattassaye, Sékou Salah Sacko, Karounga Kéita dit Kéké, Sadia Cissé, Ousmane Farota, tous anciens footballeurs. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. “Mes sincères félicitations vont aux membres du comité exécutif sortant qui ont su, contre vents et marées, maintenir le flambeau afin que le football malien demeure. En ce jour mémorable du mardi 29 août 2023, la famille du football malien fait de nouveau face à son destin. Elle saura transcender ses dissensions internes pour se donner les moyens de porter sa confiance sur des femmes et des hommes qui traceront de nouveaux sillons menant au renouveau du football de notre pays”, soulignait Yambox

Dans cette foulée, il précisait : “Au sortir de la présente assise, le président et l’équipe fédérale qui seront élus, seront au service de toutes les ligues, de tous les clubs, de tous les groupements sportifs. En un mot, ils seront le comité exécutif au service du football malien tout court. En définitive, il n’y aura ni vainqueur, ni vaincu car c’est notre passion commune qui aura gagné. Si au sortir des élections, le président Mamoutou Touré acquiert le suffrage des membres votants, il devra, avec humilité, accepter cette victoire”.

Après, ce fut au tour de Me Augustin Senghor de lancer le message de la Fifa et de la Caf. Il réaffirmait, dans ses propos, le soutien de ces deux instances au football malien, tout en mettant l’accent sur la stabilité et la paix.

Pour le directeur national des sports et de l’éducation physique, Abdoul Aziz Maïga, cette Assemblée générale élective se tenait dans un contexte que tout le monde connaissait. “Il est donc du devoir et de la responsabilité de chacun d’entre vous de mettre le Mali au-dessus de tout, je dis bien au-dessus de tout ! Nos egos, nos clanismes et nos intérêts personnels ne doivent en aucun cas être des obstacles pour briser l’espoir de millions de jeunes Maliens, qui n’aspirent qu’à jouer au football dans un climat stable et apaisé”, disait le directeur des sports et de l’éducation physique.Il ajoutait que “le gouvernement du Mali veillera en ce qui le concerne au respect des textes. Son objectif premier est d’avoir un bureau fédéral élu dans un climat totalement serein pour relever les immenses défis en matière de football. Il s’agit de permettre à ces millions de jeunes footballeurs maliens d’exprimer leurs talents, de jouer tout leur rôle pour défendre le Mali et répondre au message du premier jeune Malien, j’ai nommé Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat.”

El Hadj A.B. HAIDARA

Rappel du témoignage de Me Augustin Senghor, 1er vice-président de la CAF :

“Nous avons supervisé une AGE paisible, sereine et surtout transparente”

Nous vous proposons l’intégralité des propos de Me Augustin Senghor qui donnait ses impressions à la fin de l’Assemblée générale élective d’août 2023. Ce texte, nous l’avions publié au lendemain de ladite AGE.

Je voudrais simplement dire le plaisir que nous avons d’avoir pu assister et superviser une assemblée générale paisible, sereine et surtout transparente. Nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt les travaux de l’Assemblée générale élective. En plus de cela, nous avons vu la Commission électorale à l’œuvre et qui a travaillé dans la plus grande transparence en se basant sur les textes de la Fédération malienne de football. Nous pouvons dire que nous avons connu des Assemblées générales électives plus difficiles que celle d’aujourd’hui. Et le mérite revient aux délégués, il y a lieu de féliciter l’ensemble des délégués et de la famille du football malien pour la réussite de cet exercice.

Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a dit une phrase importante qui doit être valable non seulement pour le Mali, mais pour les pays africains. Nos pays doivent être au-dessus de tous les enjeux, il est difficile aujourd’hui de mettre le football au-dessus du Mali parce qu’il ne marchera pas. Il faudra que le football soit au service du Mali, du peuple malien pour qu’il puisse avancer. C’est pour cela qu’au nom du Gianni Infantino, président de la Fifa et du Dr. Patrice Motsepe, président de la Caf vous dire un grand merci. L’image que le football veut donner au monde entier, c’est une image de rassembleuse, de rapprochement, de fraternité et de sportivité. C’est ce que nous vu ici au Mali. Les gens ont voté librement et tranquillement. Ils ont fait choix qui est celui de leur conviction et de leur conscience et ce choix est un choix de continuité et de stabilité. Il ne faut pas se tromper, vous avez beau avoir le plus grand dirigeant, si vous n’êtes pas unis, vous n’y arriverez pas. Aujourd’hui, je suis convaincu que le football malien est en train d’aller de l’avant, mais c’est tous ensemble que vous allez franchir l’étape suprême qui va mener enfin au titre que les Maliens attendent.

Pour terminer, je remercie les membres de la Commission électorale qui ont fait leur travail avec beaucoup d’expertise”.

