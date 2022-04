En ce mois de Ramadan 2022, à Kidal, dans la huitième Région du Mali, se déroule la deuxième édition du Maracana, une initiative des jeunes de la ville de la 8ème région administrative du Mali. Le tournoi de Maracana qui met à thème le mois béni du Ramadan, se joue depuis le mardi 5 avril 2022 et ce, jusqu’à la fin du mois béni 2022 au stade Mano Dayak de Kidal. Le tournoi se déroule sous le thème de la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les Kidalois et les Kidaloises.

Cette compétition, dédiée à la jeunesse de Kidal, dotée du trophée de la cohésion sociale, regroupe 14 équipes réparties en deux poules de sept. Il s’agit dans la poule A du FC Tartite, du FC Telemsi, du FC Akomasse, du FC Puma, du FC Baye, et du FC Tatiwazaye, et dans la poule B, du FC Toumaste, du FC Kokadje, du FC ACK, JR, du FC Klahane, du FC Tedjererte, du FC Mathaf et du FC Koniba.

Selon le secrétaire général de la commission d’organisation du tournoi, Abdoulaye Adewal, les deux poules de 7 équipes sont constituées après le tirage au sort et les deux premières équipes des deux poules joueront les demies finales en système croisé. «Les 2 équipes qui récoltent le plus de points seront qualifiées. En cas d’égalité, nous ferons recourir aux confrontations directes, c’est-à-dire si les deux équipes ont le même nombre de points, le vainqueur de la confrontation sera qualifié selon l’article 4 du tournoi. Dans l’article 5, les injures seront sanctionnées par un carton rouge et les joueurs fautifs ne joueront plus le reste de la compétition, et enfin dans l’article 6, les cartons rouges seront payés à la somme de 1000 FCFA et les cartons jaunes à 500FCFA avant le match suivant. Il y aura un match pour la 3è place», a-t-il indiqué.

«Cette édition de Maracana de ramadan est dotée du trophée de la cohésion sociale et le vivre ensemble à Kidal », ont indiqué les organisateurs. «Nous sommes déjà à notre 3ème journée. Elle se joue de 20h30 à 22h30. Vive la cohésion sociale. Vive la jeunesse et merci aux participants », a fait savoir le président de la commission d’organisation.

M. B. FOFANA

