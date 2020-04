L’ancien capitaine de la sélection nationale est le joueur le plus capé du Mali, avec 104 sélections. Il est également le meilleur buteur avec 24 réalisations et celui qui a remporté le plus grand nombre de trophées (17). Retour sur la riche carrière de l’un des joueurs les plus talentueux de l’histoire du football malien

Connaissez-vous le nom du joueur le plus capé du Mali ? On peut s’autoriser à répondre par l’affirmative parce qu’au-delà de son statut de recordman de la sélection, Seydou Keïta, puisqu’il s’agit de lui, fait partie des joueurs qui ont marqué l’histoire du football malien. Jugez-en vous-mêmes à travers ces quelques chiffres. Seydoublen, comme l’appellent familièrement les supporters, a été sélectionné 104 fois en équipe nationale, il est le meilleur buteur des Aigles (24 réalisations), le joueur qui a participé au plus grand nombre de phases finales de la CAN (Coupe d’Afrique des nations) (7) et celui qui a remporté le plus grand nombre de trophées (17).

Né le 16 janvier 1980 à Bamako, Seydou Keïta a été formé au Centre Salif Keïta (CSK) et est de la génération des Mahamadou Diarra «Djila», Dramane Coulibaly «Scifo», Modibo Sissoko, Adama Coulibaly, Alfousseïny Karembé, Koly Kanté. C’est cette génération qui a permis au CSK, nouvellement créé par le premier Ballon d’or africain (1970) Salif Keïta «Domingo», d’accéder à l’élite en 1997. Mais, contrairement à nombre de ses camarades, Seydoublen ne disputera pas un seul match de championnat avec le Centre. Les raisons : parce que quelques semaines seulement après la fin du tournoi de montée en première division, le jeune milieu de terrain des Boys (surnom du CSK, ndlr) rejoindra l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille. Seydou Keïta n’était alors âgé que de 17 ans.

Deux ans plus tard (1999), la planète foot découvre le prodige malien qui conduit la sélection nationale junior (les Aiglons) sur la troisième marche du podium de la Coupe du monde des moins de 20 ans au Nigeria, avec en prime le titre de meilleur joueur du tournoi. Seydou Keïta devançait alors des joueurs comme le Brésilien Ronaldinho, l’Espagnol Xavi Hernandez, l’Anglais Frank Lampard pour ne citer que ces quelques noms. Après le Mondial, le jeune milieu de terrain retourne à Marseille et passe deux saisons en CFA, où il participe à 43 rencontres pour 3 buts.

Durant la saison 1999-2000, il dispute quelques bouts de matches avec l’équipe première, le premier étant Marseille-Troyes, le 19 septembre 1999. Après 9 matches sous le maillot phocéen, il part en prêt au FC Lorient mais ne reviendra jamais sur la Canebière. En effet, après Lorient, club avec lequel il remportera la Coupe de France en 2001, l’international malien s’engage avec Lens.

