La presse malienne et plus particulièrement la presse sportive a été honorée en Egypte en marge de la 32e édition de la coupe d’Afrique des Nations (CAN) à travers le journaliste Baba Cissouma qui a été récompensé par l’Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS). C’était samedi 13 juillet dernier à la faveur d’un Cocktail dinatoire dénommé ”Journalists On the Podium” tenu au Caire.

En plus d’être massivement représentée à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec une vingtaine de journalistes présents en Egypte, la presse sportive malienne y a également été honorée en fin de semaine dernière par l’Association internationale de la presse sportive (Aips) à travers Baba Cissouma. En effet, l’Aips a mis à profit la CAN 2019 dont la finale se joue ce soir entre le Sénégal et l’Algérie pour célébrer les journalistes ayant couvert dix (10) CAN ou plus dans leur carrière et Baba Cissouma, le fondateur du premier journal sportif malien, notamment Match, et non moins le correspondant sportif de Bbc-Afrique, de Cis-Média et de l’Afp a été le seul Malien à recevoir cette récompense. Il a couvert 12 CAN. La cérémonie était coprésidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien, Ashraf Sobhy, le président de l’Aips Gianni Merlo, ainsi que plusieurs personnalités de la Confédération africaine de football (Caf).

Actuellement en Egypte pour sa 12e CAN, Baba Cissouma, qui était également en Tunisie en 1994, Burkina 1998, Mali 2002, Tunisie 2004, Egypte 2006, Ghana 2008, Angola 2010, Gabon-Guinée Equatoriale 2012, Afrique du Sud 2013, Guinée Equatoriale 2015, Gabon 2017 et Egypte 2019, a été logiquement primé par ses pairs pour avoir contribué à la promotion du sport en général et du football en particulier. Joint par nos soins, cette récompense ne laisse pas indifférent le récipiendaire, surtout qu’elle est sa toute première distinction internationale. “Je suis vraiment fier de cette distinction parce qu’elle est la récompense d’un travail bien accompli et cela me permet d’être encore plus fort et plus engagé dans l’exercice de cette profession qui est pour moi une passion”, nous confie Baba Cissouma qui dédie son trophée au retour de la paix au Mali et à la fin de la crise du football malien. Il a également fait un clin d’œil à la presse malienne, notamment la presse sportive et plus particulièrement à l’Association des journalistes sportifs du Mali (Ajsm) dont il est le 1er vice-président. Il n’a pas non plus oublié sa famille qui l’a toujours accompagné. Il dédie également ce trophée à son épouse qui a su supporter ses longues absences.

Aux jeunes journalises, Baba Cissouma conseille la patience, l’amour de la profession, le respect de la déontologie et le respect des ainés. Il leur conseille également d’aller par les escaliers et par l’ascenseur car seul le travail paye. Et son cas en est une belle illustration. Youssouf KONE

