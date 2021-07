Allégations de « harcèlement… » dans le milieu du Basket malien : Le ministre Mossa Ag Attaher suit avec intérêt les évolutions du dossier

Dans un communiqué rendu public le mardi 27 juillet dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher dit qu’il a suivi avec intérêt les évolutions du dossier dit de « Harcèlement… » dans le milieu du basket malien et faisant suite à l’inculpation et au placement sous mandat de dépôt (source judiciaire) de l’entraineur de l’équipe nationale des U-19 filles (juniors), Amadou Bamba par le Tribunal de Grandes Instances de la CIV du District de Bamako, prend acte de cette procédure judiciaire et souhaite que toute la lumière soit faite sur l’ensemble des dossiers relatifs aux allégations de harcèlement sexuels sur certaines basketteuses maliennes.

Par ailleurs, selon le communiqué, le Gouvernement prend acte de la décision de la FIBA Monde d’ouvrir une enquête disciplinaire suivie de suspension provisoire contre Hamane Niang, Président de FIBA Monde et Harouna Maiga, Président de la Fédération malienne de basket-ball. En attendant l’aboutissement des enquêtes, le Gouvernement du Mali suit avec toute l’attention requise l’évolution de ces dossiers.

Le Gouvernement, selon le communiqué du ministre Mossa Ag, conformément à ses engagements internationaux, veillera au respect strict des instruments juridiques internationaux ratifiés par le Mali en la matière. Toutefois, le Gouvernement sera aux côtés de toutes les victimes pour l’éclatement de la vérité et rassure l’opinion nationale et internationale qu’il mettra tout en œuvre pour que nos enfants soient dans un environnement serein pour leur plein épanouissement dans leur pratique du sport et engage les responsables de la Fédération malienne de basket-ball à tout mettre en œuvre pour que l’image du Mali soit préservée dans cette affaire dans l’intérêt supérieur du Sport malien, a-t-il exhorté. Le ministère des Sports en étroite collaboration avec la justice malienne mettra tout en œuvre pour accompagner les juridictions compétentes en la matière pour l’éclatement de la vérité dans ces dossiers, souligne le communiqué.

AMTouré

