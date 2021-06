Angleterre-Allemagne (2-0) – Les Three Lions font chavirer la Mannschaft !

Ce n’était qu’un huitième, mais celui-ci avait des allures de finale avant l’heure ! Sur la mythique pelouse de Wembley, l’Angleterre accueillait l’Allemagne ce mardi soir. Un choc entre deux équipes construites pour aller au bout de cet Euro 2020. Devant 40 000 spectateurs présents à Londres, l’affiche a, comme prévu, été disputée.

Malgré un début de match globalement à l’avantage de la Mannschaft, la première grosse occasion de la soirée a été à mettre à l’actif des Anglais. Et surtout de leur homme providentiel du moment, en la personne de Raheem Sterling, déjà auteur de deux buts dans la compétition. Inspiré, l’attaquant anglais s’est essayé à une frappe enroulée des trente mètres, contraignant Manuel Neuer à délecter les spectateurs de son incroyable détente (16e). Une première alerte dans la défense allemande…

Peu après la demi-heure de jeu, l’Allemagne s’est à son tour chargée de faire passer un gros frisson dans les travées de Wembley. Trouvé dans la profondeur par Kai Havertz, Timo Werner, l’attaquant de Chelsea, a frappé du gauche à bout portant. Mais sa tentative a été détournée par un Jordan Pickford bien placé (32e).

Juste avant le retour aux vestiaires (45e), le danger a cette fois été sur la défense allemande. Heureusement pour les hommes de Joachim Low, Mats Hummels a éteint l’incendie provoqué par Harry Kane grâce à un tacle aussi décisif que maîtrisé. Une intervention de très grande classe de la part de l’expérimenté défenseur central.

Raheem Sterling, le facteur X

La seconde période a débuté comme la première s’était terminée : dans l’agitation ! À l’entrée de la surface de réparation, Kai Havertz a décoché une lourde demi-volée du gauche obligeant Jordan Pickford à sortir le grand jeu (48e). Mais pour voir les filets trembler, il a fallu attendre la 75e, moment choisi par Raheem Sterling, encore lui, pour faire chavirer le stade de Wembley. L’attaquant a profité d’une offrande de Luke Shaw, lui-même trouvé par Jack Grealish, pour finir du droit en une touche !

Mais l’Angleterre ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Et c’est Harry Kane, comme un symbole, qui a doublé la mise et assuré le succès. À la peine depuis le début de l’Euro 2020, alliant manque de confiance et manque de condition phyisique, le buteur maison s’est mêlé à la fête. Ce dernier a profité d’un centre décisif de Jack Grealish pour prendre le meilleur sur Manuel Neuer d’une tête plongeante (86e). L’Angleterre verra les quarts de finale, et y accède avec une victoire pas loin d’être référence…!

