Athlétisme : Le Mali désormais doté d’un Musée et d’une Académie Olympique

Logés dans l’enceinte du Stade Omnisports, le nouveau Musée et l’Académie olympique ont été inaugurés ce week-end par le président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, Habib Sissoko et par le secrétaire général du ministère des Sports.

L’inauguration officielle du Musée national olympique et du siège de l’Académie nationale olympique était inscrite dans le programme quadriennal 2016-2020 du CNOSM. Pour le président Habib Sissoko, la création d’une infrastructure de ce genre est plus qu’une nécessité, car elle permettra d’immortaliser le patrimoine olympique et sportif du Mali.

« Ce Musée servira de lieu éducatif et culturel, permettra de conserver les objets liés au sport et de sensibiliser les visiteurs, les étudiants, les collectionnaires et les directeurs des centres d’exposition de se ressourcer et de perpétuer les idéaux olympiques », a déclaré Habib Sissoko. Il faut noter que le Musée aura pour mission de conserver, protéger et revaloriser le patrimoine olympique et sportif du Mali.

C’est pourquoi, il servira de lieu de refuge, de motivation et d’inspiration pour les jeunes et anciens athlètes qui ressentiront le besoin de se ressourcer sur l’olympisme Malien. De quoi amener le président du CNOSM à exhorter les responsables du Musée et de l’Académie et les présidents de fédérations à inscrire l’éducation olympique au cœur de leurs programmes. « Ces deux entités engagées pour l’éducation olympique sont installées dans un même site. Nous nous réjouissons de la tenue de la promesse d’installer l’olympisme au cœur de la problématique de l’éducation de notre jeunesse », se réjouit Habib Sissoko.

Et le secrétaire général du ministère de Sports de renchérir que le choix du stade omnisports pour abriter les deux infrastructures n’est pas fortuit. Ce lieu emblématique de l’athlétisme malien, a-t-il dit, va abriter le patrimoine matériel et immatériel de l’olympisme du Mali en stimulant ce sport sur le plan national et international. Pour clore, il a invité les étudiants et les chercheurs à venir s’abreuver dans ce Musée tout en réitérant ce message au CNOSM à introduire la visite du Musée dans le programme éducatif du sport.

La coupure du ruban symbolique et la visite guidée des photos, trophées exposés dans le Musée ont mis fin à cette double cérémonie d’inauguration.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

