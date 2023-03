Award Nyeleni du Sport : La reconnaissance du mérite pour booster le sport féminin au Mali

Organisée par le Ministère des Sports en collaboration avec le Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM, à travers la Commission «Femme et sport»), la 1ére édition des «Nyeleni Awards du Sport» a eu lieu samedi dernier (3 mars 2023) au CICB. C’est dans une ambiance festive qu’ont été ainsi célébrés le travail et le dévouement des femmes et des hommes pour le développement et la performance du sport national.

Au total 8 lauréats ont reçu le trophée Nyeleni, dont 2 trophées «He for She» ont été attribués aux dirigeants sportifs (dont le président Habib Sissoko) pour leur précieux accompagnement des femmes sportives. Le ministre Mossa Ag Attaher est l’illustre récipiendaire du «Prix spécial» décerné à trois personnalités pour leur dévouement au développement du sport, particulièrement au sport féminin. Parmi les lauréates figure aussi notre consoeur de l’ORTM, Mme Dicko Assa Soumaré qui est également membre d’honneur à vie de l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM).

«En initiant ce dîner de gala, nous entendons soutenir cette dynamique favorable à la promotion du sport féminin sous toutes ses formes. Parmi celles-ci, il y a le mérite et la reconnaissance des efforts de toutes ces femmes et de ces hommes qui ont, d’hier à aujourd’hui, favorisé le rayonnement du sport malien», a déclaré Mme Sy Aminata Makou Traoré, présidente de la Commission «Femme et Sport» du CNOSM.

Intervenant au nom du président Habib Sissoko du CNOSM, Mme Sangaré Aminata Kéita (vice-présidente) a présenté ses chaleureuses félicitations à la commission «Femme et Sport» pour son dynamisme et son dévouement à l’avancement du sport féminin dans le pays. «Cette nuit de gala porte la double symbolique de la célébration du mois de mars, mois de la Femme, et du rappel du rôle des femmes au sein du Mouvement olympique», a indiqué Mme Sangaré.

Quant au Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne), Amadou Diarra Yalcouyé, il a félicité le président du CNOSM et son Comité exécutif pour l’institutionnalisation de cette initiative visant à magnifier et à rendre hommage aux remarquables femmes qui œuvrent, souvent dans l’anonymat, à la promotion de l’égalité des sexes dans le sport. «Cette action pilote participe parfaitement à la mise en œuvre de la vision du département qui est de faire du sport un moyen pour promouvoir l’égalité des sexes et assurer l’autonomie aux filles et aux femmes du pays», à souligné le représentant du Mali Mossa Ag Attaher.

A noter que la présidente de la commission «Femme et Sport» du CNOMS a été l’une des héroïnes de la soirée-gala sans vouloir l’être. En effet, dans les coulisses son leadership et son engagement en faveur de l’implication de la femme dans le développement du sport au Mali, sans discrimination aucune, ont été beaucoup salués. «Ce sont des femmes comme elle qui peuvent faire bouger le Mali», a défendu un invité séduit par la combativité de la femme-leader et ancienne championne d’Afrique de taekwondo.

«Cette première édition a été organisée par la charmante et dynamique Aminata Makou Traoré Sy. Elle n’a ménagé aucun effort pour mettre en valeur le sport, particulièrement le sport féminin», a également souligné notre consoeur Magassouba Awa Sylla sur Facebook. Et d’ajouter, «elle est brave, battante et surtout efficace dans son domaine. Malheureusement, elle n’est pas assez épaulée par ceux qui devraient le faire». Mais, il en faut plus décourager cette brave jeune à qui aucun défi ne semble résister.

Et comme l’a si bien salué une consoeur, bravo à la Commission «Femmes et Sport» du CNOSM pour ce merveilleuse visant à rendre hommage à des femmes qui continuent d’oeuvrer pour les développement du sport sans oublier ces hommes qui soutiennent et relèvent les dames dans cette optique de vulgarisation, développement du sport et d’élection à des postes de dirigeants d’associations et de Fédérations sportives nationales.

Alphaly

