La Tunisie en déplacement à Bamako a battu les Aigles du Mali à domicile par le score d’un but à 0 le vendredi 25 mars au Stade du 26 mars. Cette rencontre entre dans le cadre du match-aller du dernier tour des barrages de la Coupe du monde de football, Qatar 2022. Une défaite qui compromet les chances de qualification des Aigles du Mali.

Le duel des rapaces a tourné en faveur des Aigles tunisiens qui en déplacement à Bamako se sont imposés face aux Aigles maliens très apathiques. Les tunisiens plus volontaires et très organisés ont réussi à piéger Adama Traoré et ses coéquipiers. L’unique but de la rencontre a été marqué par le défenseur malien Moussa Sissako contre son camp à la 36e minute.

Le même défenseur sera d’ailleurs expulsé à la 41e minute par l’arbitre central. C’est donc en infériorité numérique que les Aigles ont joué le reste de la rencontre. Les poulains de Mohamed Magassouba ont été complètement transparents tout au long de cette rencontre. Ils n’ont à aucun moment donné l’impression de vouloir remporter le match. Amorphes, les hommes de coach Magassouba sont apparus comme des poissons trempés dans de l’eau acidique. Les Aigles, tout au long de la rencontre, ont perdu leurs becs et leurs ongles.

Avec cette défaite, les Aigles hypothèquent leur chance de qualification pour la coupe du monde d’autant que le match-retour se jouera mardi prochain à Radès à Tunis en Tunisie. C’est donc une grosse désillusion pour le public sportif malien qui avait fondé un réel espoir sur les Aigles d’où la grande mobilisation autour de l’équipe. Ce qui n’a manifestement suffit pour voir les Aigles voler haut dans le ciel au Mali avant le match-retour.

Quatre autres matchs se jouaient sur le continent en africain. Le Cameroun à domicile a été surpris par l’Algérie 1 but à 0, le Maroc tient en échec la RDC à domicile 1 but partout, nul vierge entre le Ghana et le Nigéria et enfin l’Egypte s’impose à domicile 1 but à 0 face au Sénégal. Les matchs retour se joueront mardi prochain. A l’issue de ses doubles confrontations, les vainqueurs représenteront le continent africain à la coupe du monde en novembre- décembre prochain au Qatar.

Abdrahamane SISSOKO/Malieweb.net

