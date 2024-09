Beach Soccer : La Can, comme tremplin pour le Mondial

La Coupe d’Afrique des nations 2024 de Beach Soccer est prévue pour octobre prochain. La présente édition est fixée du 19 au 26 octobre 2024 à Hurghada, en Egypte. Qualificatif pour la Coupe du monde 2025, le tournoi verra la participation de 8 pays.

La Can de Beach Soccer 2024 sera la 6e édition du tournoi organisé par la Confédération africaine de football. Prévue à Hurghada, l’Egypte abritera pour la 2e fois la compétition. Cette année sa particularité sera son caractère qualificatif pour la Coupe du monde de la discipline prévue aux Seychelles en 2025. Une première en terre africaine ! Avec 8 prétendants au trophée continental, les équipes participantes sont l’Egypte (pays hôte), le Sénégal, le Ghana, le Maroc, la Tanzanie, la Mauritanie, le Mozambique et le Malawi.

Comme à chaque fois, le Sénégal est l’équipe favorite de cette Can après avoir remporté 4 trophées des 5 précédentes éditions. “Les équipes qui finiront en tête cette année, ainsi que les Seychelles, représenteront l’Afrique à la prochaine Coupe du Monde de Beach Soccer de la Fifa, qui se tiendra pour la première fois en Afrique”, a expliqué la Caf. Avec un regard rétrospectif, l’instance dirigeante du football africain a retracé le parcours de chacune des équipes participantes. À commencer par l’Egypte, pays hôte.

Egypte :

Le pays accueille le tournoi pour la deuxième fois, après avoir organisé l’édition de 2018, où il a terminé à la troisième place. Lors de la dernière édition au Mozambique, l’Egypte a atteint la finale. Les Pharaons ont également représenté l’Afrique lors de la dernière Coupe du monde de Beach Soccer, aux côtés du Sénégal.

Ghana :

Le Ghana a réussi à se qualifier pour les tournois de 2015 et 2016, mais depuis, il n’a plus atteint cette étape. L’équipe n’a pas réussi à dépasser la phase de groupes et espère améliorer ses performances en Egypte. Les Ghanéens ont obtenu leur qualification pour la phase finale en battant la Côte d’Ivoire avec un score total de 10-5.

Malawi :

Le Malawi participera à sa deuxième Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer après avoir fait ses premiers pas au Mozambique en 2022. Les Mozambicains ont réussi à vaincre une équipe burundaise déterminée avec un score total de 15-14, leur dernier match se terminant sur un score de parité de 8-8, ce qui leur a permis de se qualifier pour la phase finale. Lors de l’édition 2022, ils avaient terminé à la troisième place de leur groupe et espèrent franchir les phases de groupes cette fois-ci.

Maroc :

Le Maroc participe pour la sixième fois à la Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer. Les Marocains ont atteint les demi-finales en 2015 et 2016, et ont décroché deux médailles de bronze lors des éditions de 2021 et 2022. En outre, ils ont terminé à la quatrième place lors des compétitions de 2016 et 2018.

Mauritanie :

La Mauritanie fait sa première apparition à la Can de Beach Soccer. Elle a réussi à se qualifier en éliminant le Nigeria, deux fois champion, en le battant 6-5 au total. L’équipe est dirigée par Moussa Baghayogho, ancien capitaine de l’équipe nationale, qui avait également emmené la Mauritanie lors de sa première participation au CHAN au Rwanda en 2016.

Mozambique :

Le Mozambique a récemment organisé la dernière Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer, où il a terminé à la quatrième place après sa défaite contre le Maroc. Leur meilleure performance date de l’édition de 2021, où ils ont obtenu la deuxième place derrière le Sénégal. Cette nation demeure la seule de la région COSAFA à avoir réussi à monter sur le podium depuis le lancement du tournoi.

Sénégal :

Avec quatre titres, le Sénégal détient le record de victoires à la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer. L’équipe a su dominer les quatre dernières éditions, s’imposant successivement en 2016, 2018, 2021 et 2022, après avoir terminé deuxième derrière Madagascar lors de l’édition inaugurale en 2015. Al Seyni Ndiaye, le capitaine sénégalais, est le joueur le plus primé de la compétition, ayant joué avec toutes les équipes sénégalaises victorieuses de la Can de Beach Soccer.

Tanzanie :

La Tanzanie participera pour la troisième fois à la Can de Beach Soccer, avec l’espoir d’atteindre les phases éliminatoires pour la première fois. La première apparition des Tanzaniens remonte à l’édition 2018 en Égypte, où ils ont terminé derniers de leur groupe B. En 2021, ils ont montré une légère progression en terminant troisièmes du groupe A.

