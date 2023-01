Karim Benzema a-t-il quitté prématurément le rassemblement des Bleus avant le Mondial? C’est en tout cas ce qu’il semble penser, selon les propos de son conseiller. Daniel Riolo a tenu le même discours en affirmant que l’attaquant n’a pas été respecté par le staff. Face à la polémique, l’équipe de France a donné son point de vue sur ce forfait.

Selon Daniel Riolo, l’état de forme de Benzema est à l’origine de la discorde. “Ils partent à la Coupe du monde et Benzema est un petit peu blessé. Cependant, il explique qu’il connaît son corps parfaitement et qu’il sait comment le soigner. Ce qu’il fait un peu de son côté. (…) Son exigence dans les premiers jours de la Coupe du monde en agace un peu certains”, entame-t-il sur RMC.

“On a jeté Benzema dehors”

De plus, l’intéressé a très mal vécu son départ. “Quand ils sortent Benzema et que le médecin de l’équipe de France dit: ‘c’est bon, t’es blessé, tu t’en vas et qu’on lui prend un avion à 6h du mat… C’est bizarre la façon dont on dit à un mec qu’on rappelle en équipe de France : ‘tu pars dans la nuit’. Il est parti, d’où son silence dans les semaines qui ont suivi; J’ai toujours reconnu ses qualités sportives indiscutables sans être son grand défenseur. Je veux être objectif et objectivement, on l’a pris pour un con, on l’a jeté dehors”, conclut Riolo.