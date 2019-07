Pour la première demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal affrontait la Tunisie, ce dimanche au stade du 30 juin du Caire. Dans un match au suspense haletant, les deux équipes ont manqué un penalty mais finalement ce sont les Lions de la Teranga qui s’imposent (1-0). Dix-sept ans après, les joueurs d’Aliou Cissé sont en finale.

C’est dans leurs couleurs traditionnelles que le Sénégal et la Tunisie s’affrontaient pour une place en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, ce dimanche. Les deux équipes qui ont connu un destin opposé depuis le début de la compétition s’attendaient à un match difficile. Après leur solide victoire contre le Bénin en quart de finale (0-1), les Lions de la Teranga rêvaient d’une nouvelle finale, après celle de 2002, et encore plus d’une première victoire dans leur histoire. De son côté, La Tunisie qui a connu quelques soubresauts en interne, ces dernières semaines, a remis le bleu de chauffe et a fait forte impression contre Madagscar (3-0). Les Aigles de Carthage veulent rééditer l’exploit de 2004. Les deux formations avaient donc des raisons d’en découdre au Caire.

Et le Sénégal se présentait dans un 4-3-3 concocté par Aliou Cissé. L’entraîneur sénégalais tentait un coup avec la titularisation de Krepin Diatta à la place de Keita Baldé, décevant depuis la victoire contre la Tanzanie en phase de poules (2-0). Pour le reste c’était du classique avec une charnière centrale composée de Kouyaté et Koulibaly. Au milieu, Idrissa Gyeye, le métronome de cette équipe, était entouré par Alfred N’Diaye et Henri Saivet. Du côté tunisien, Alain Giresse proposait, lui aussi, un 4-3-3 mais avec quelques modifications. Dräger prenait la place de Kechrida en défense tandis que Chaalali laissait la sienne à Ben Mohamed au milieu. Et les deux équipes démarraient la rencontre avec de belles intentions de part et d’autre.

Mais c’est le Sénégal qui a allumé la première mèche avec une frappe de Mbaye Niang. L’attaquant du Stade Rennais se retournait à l’entrée de la surface et frappait en pivot du pied gauche, sa tentative passait largement au-dessus (5e). Niang, encore lui, tentait une reprise acrobatique sur un corner tiré par Saivet mais sa frappe était contrée par la défense tunisienne (8e). Les Aigles de Carthage réagissaient sur coup de pied arrêté. Wahbi Khazri trouvait Sassi dans la surface mais sa reprise de volée était écartée par N’Diaye (13e). Si le début de match était plutôt à l’avantage des Lions de la Teranga, la première véritable occasion était tunisienne. Sur un corner tiré par Khazri, côté droit, Msakni, totalement oublié par la défense adverse, plaçait un coup de tête puissant mais ça fuyait le cadre (22e). Quelques minutes plus tard, c’est le Sénégal qui loupait l’ouverture du score. Gueye lançait en profondeur Sabaly, côté gauche, le Bordelais enroulait une superbe frappe qui s’échouait sur le poteau (26e). Avant la mi-temps, les Sénégalais manquaient à plusieurs reprises l’occasion de se mettre à l’abri. D’abord par Niang qui loupait encore le cadre (37e) puis par Sadio Mané qui n’arrivait pas à redresser son ballon après avoir éliminé Hassen (38e). Au bout de quarante-cinq minutes, monsieur Bamlak Tessema sifflait la pause sur ce score nul et vierge.

Une histoire de penaltys ratés

Au retour des vestiaires, la Tunisie prenait le match en main. Les joueurs d’Alain Giresse mettaient à mal la défense sénégalaise avec des assauts répétés aux abords de la surface. Khenissi, notamment, se procurait une belle occasion mais se montrait gourmand en voulant lober Gomis (48e). Le danger n’était pas terminé pour le Sénégal puisque Sassi forçait le gardien à la parade sur une lourde frappe (49e). Gassama tentait bien de réveiller ses troupes avec un centre flottant mais celui-ci s’écrasait sur la barre d’Hassen (56e). Toujours bien organisée, la Tunisie exploitait les espaces laissés par les hommes d’Aliou Cissé. Et la domination tunisienne se concrétisait par un penalty. Sur une frappe de Sassi, depuis l’entrée de la surface, Koulibaly se jetait et déviait du bras. L’arbitre n’hésitait pas un instant mais le joueur du Zamalek SC manquait son tir au but et Gomis s’emparait facilement du ballon (73e). Quelques minutes plus tard, c’est le Sénégal qui obtenait un penalty après qu’Ismaïla Sarr, remplaçant de Niang, soit fauché dans la surface. Alors que Sadio Mané avait déjà loupé deux penalty depuis le début de la compétition, Saivet s’élançait mais Mouez Hassen sortait parfaitement le tir de l’ancien bordelais (81e).

Juste avant la fin du temps réglementaire, Henri Saivet enchaînait sur le côté gauche mais sa reprise terminait dans le petit filet (89e). Les deux équipes poussaient sans pouvoir se départager, les prolongations se profilaient. Et ce sont les Sénégalais qui profitaient de cette demi-heure supplémentaire pour prendre l’avantage. Alors qu’il était en réussite depuis le début, Hassen manquait totalement sa sortie sur un coup franc et poussait le ballon sur son défenseur Bronn qui marquait contre son camp (120e, 1-0). Les Tunisiens ne renonçaient pas et jetaient leurs dernières forces dans la bataille mais ils se montraient trop imprécis pour inquiéter le Sénégal qui gérait cette fin de match. Finalement, c’est sur un coup du sort que les Tunisiens pouvaient revenir dans la partie. Sur une tête anodine de Saivet, le ballon retombait sur la main d’Idrissa Gueye, Bamlak Tessema indiquait le point de penalty mais après consultation du VAR, l’arbitre se ravisait. Le Sénégal conservait son avantage et remportait ce match sur le fil. Dans une rencontre engagée, Les Lions de la Teranga ont bataillé pour se qualifier mais dix-sept ans après, ils sont en finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Source: http://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :