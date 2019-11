La dernière vague des Aigles convoquée pour les rencontres des éliminatoires contre la Guinée ce jeudi et contre le Tchad, le 17 novembre, était attendue hier soir. Le premier contingent qui était composé de 13 joueurs (11 expatriés, 2 locaux) a débarqué à Kabala, le dimanche 10 novembre. Selon nos informations, les 11 joueurs expatriés, dont les deux nouveaux, Sénou Coulibaly et Ibrahim Sissoko, sont arrivés dans le fief des Aigles, en compagnie du sélectionneur national-adjoint, Fousseini Diawara. Et dès leur arrivée, précise la même source, ils ont reçu la visite du président de la Fédération malienne de football (Femafoot) Mamoutou Touré «Bavieux» et du premier vice-président de la fédération, Kassoum Coulibaly «Yambox».

Hier matin, au passage, de notre équipe de reportage les portes de Kabala étaient fermées et nous n’avons pas pu rencontrer les joueurs. Quelques jours après l’annonce de sa convocation par le sélectionneur national, Mohamed Magassouba, le défenseur central, Sénou Coulibaly formé à Cergy-Pontoise, a accordé une interview au journal L’Equipe dans lequel il a dit sa fierté de porter les couleurs du Mali. «Oui, un réel objectif. Devenir international changerait beaucoup de choses. Ce n’est pas une obsession. Cela doit passer par des prestations solides et constantes en club. Cela me tient à cœur de représenter la sélection malienne, le pays de mes parents, de jouer une compétition officielle avec le Mali, que ce soit la CAN ou les éliminatoires de la Coupe du monde», a déclaré le joueur.

