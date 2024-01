CAN 2023 : l’Afrique du Sud fait sensation en sortant le Maroc

Pour le dernier 8e de finale de la CAN 2023, le Maroc a été éliminé à la surprise générale par l’Afrique du Sud (0-2). Nouvelle énorme désillusion pour les Lions de l’Atlas.

Dernier 8e de finale de cette CAN 2023 ce mardi soir avec le Maroc qui affrontait l’Afrique du Sud. Avec l’élimination de l’Égypte et du Sénégal, les Lions de l’Atlas avaient la possibilité de se rapprocher de leur objectif. Mais pour cette rencontre, Walid Regragui devait faire avec deux grosses absences. En plus d’Hakim Ziyech sorti sur blessure face à la Zambie, le sélectionneur marocain devait composer sans Sofiane Boufal out jusqu’à la fin de la compétition après une blessure musculaire. Résultat, ce sont Amine Adli et Abde Ez qui étaient appelés à les remplacer sur les ailes de l’attaque marocaine. De leur côté, les Bafana Bafana se présentaient avec leur onze traditionnel depuis le début de la CAN.

Ce match débutait assez timidement avec deux équipes qui s’observaient et qui ne montraient pas grand-chose offensivement. Achraf Hakimi dégainait la première frappe de la rencontre (4e) mais pas de quoi inquiéter une défense sud-africaine en place. Amine Adli n’était pas non plus en réussite sur le peu d’occasions qu’il a eu à gérer. De l’autre côté, Mokoena obligeait Bounou à la parade. Rien d’autre. Les deux équipes rentraient au vestiaire sur un 0-0 très logique tant le niveau affiché n’avait pas de quoi emballer les supporters venus nombreux au stade Laurent Pokou.

Achraf Hakimi a loupé un penalty décisif

Au retour des vestiaires, le match s’ouvrait complètement. Le Maroc se procurait une première occasion par l’intermédiaire d’Azzedine Ounahi. Dans la foulée, c’est Abde Ez qui s’en allait dans un numéro de soliste et pensait obtenir un penalty. Mais l’arbitre en décidait autrement. Et plus le temps passait, plus on sentait un scénario se profilait. Celui d’une équipe sud-africaine qui créait la sensation. Et c’est ce qui s’est passé avec l’ouverture du score des hommes d’Hugo Broos signée Evidence Makgopa. Il punissait une défense marocaine trop lente pour jouer le hors-jeu (1-0, 57e).

Un véritable coup de tonnerre pour le Maroc finalement puni logiquement après une prestation très décevante et dans la continuité de ce début de CAN. Alors Walid Regragui décidait de faire bouger les choses en sortant un Selim Amallah fantomatique. Il était remplacé par Saibari alors qu’Amine Harit prenait la place d’Amine Adli. Après plusieurs offensives marocaines, le match aurait pu basculer en fin de rencontre lorsque les Lions de l’Atlas obtenait un penalty. Mais Achraf Hakimi le manquait en touchant la barre transversale (86e). Un scénario qui ressemblait étrangement au fiasco de 2019 face au Bénin. Pour ne rien arranger, Sofyan Amrabat était exclu pour une faute en tant que dernier défenseur. Sur le coup franc qui suivait, Mokoena scellait la victoire des siens (2-0, 90e+4). Le Maroc, grand favori, est éliminé dès les 8es de finale. L’Afrique du Sud créé la surprise et affrontera le Cap-Vert au prochain tour.

Pub. le 30/01/2024 23:04 MAJ le 31/01/2024 00:21

