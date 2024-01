CAN 2024 : le Sénégal s’impose devant la Gambie, 3-0 et le Cameroun tenu en échec par la Guinée Conakry

La première journée de la poule C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football s’est jouée le lundi 15 janvier à Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Le Sénégal a disposé de la Gambie 3-0 et le Cameroun a été contraint au nul face à la Guinée Conakry.

Le Sénégal entame bien la défense de son titre. Les champions d’Afrique n’ont fait qu’une bouchée de la Gambie, battue 3 buts à 0. Les poulains d’Aliou Cissé se sont rapidement mis à l’abri en ouvrant le score dès la 4e minute. Pape Gueye à la réception d’une passe lumineuse de Sadio Mané arrive à tromper le gardien gambien d’un plat du pied. Un but matinal qui a permis aux Lions de la Terranga d’asseoir leur football poussant les Scorpions à la faute. Toute chose qui va coûter cher à la Gambie. Puisqu’ à quelques minutes de la mi-temps, le milieu de terrain Ebou Adams sera expulsé suite à une grossière faute sur Lamine Camara, laissant ses partenaires à 10.

A la reprise, les Scorpions bien qu’en infériorité numérique continuent d’y croire. Ils ont même failli égaliser à la 49e minute, n’eût été la vigilance d’Edouard Mendy mais surtout de la maladresse de Sowe qui n’a pas réussi à glisser la balle dans le but vide. Passé l’orage, les Lions reprennent le contrôle du jeu et arrivent à corser le score par Lamine Camara à 52’ et 86’. Pour leur première sortie, les tenants du titre ont fait forte impression affichant ainsi leur ambition de se succéder à eux-mêmes. Ismaïla Sarr et les sénégalais ont dominé la rencontre de bout en bout en ne laissant la moindre place au doute.

La 2e rencontre de la poule qui a opposé le Cameroun à la Guinée Conakry s’est soldée par un match nul d’un but partout. Camerounais et Guinée qui ont livré certes une partie plaisante n’ont pas pu se départager malgré de nombreuses occasions de part et d’autre. Toutefois, les joueurs du Syli national peuvent s’estimer heureux, eux qui ont joué toute la 2e mi-temps en infériorité numérique suite à l’expulsion de leur capitaine François Kamano. Les Lions Indomptables, malgré leur supériorité numérique, ont beaucoup peiné avant d’égaliser. Pour la prochaine journée, on aura le duel entre la Guinée et la Gambie mais aussi et surtout l’explication entre le Sénégal et le Cameroun.

Le Mali entre ce mardi en lice

Le premier match de la poule D a opposé l’Algérie à l’Angola. Eliminés au premier lors de l’édition précédente où ils étaient champions en titre, les Fennecs avaient à cœur d’effacer cette contre-performance en commençant la compétition sous de meilleurs auspices. Ce qui est pour le moment raté. Puisque les Verts ont été contraints au nul (1-1) face à l’Angola, qui n’est pas pourtant une foudre de guerre. Le partage des points n’est certes pas rédhibitoire à ce stade de la compétition, toutefois, les coéquipiers de Ryad Marhez doivent rehausser leur niveau de jeu contre le Burkina Faso lors de la 2e journée de la poule s’ils ne veulent plus revoir le scénario de l’édition précédente.

A suivre ce mardi 16 janvier.

En poule D : Burkina vs Mauritanie à 14 heures

En poule E : Tunisie vs Namibie à 17 heures

Dans la même poule, le Mali, éliminé en huitième de finale lors de la précédente édition, fera son entrée en lice face à l’Afrique du Sud à 20 heures à Korokho. Les Aigles, selon nos informations, sont au grand complet. Tous les joueurs se sont normalement entraînés, y compris Mohamed Camara. Les Aigles et Bafana Bafana se sont affrontés à trois reprises dont deux en CAN (2002 et 2013). Toutes les deux rencontres ont été remportées par le Mali. La 3e et dernière rencontre entre les deux pays qui s’est jouée en 2019 a vu l’Afrique du Sud s’imposer devant le Mali, 2-1.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

