CAN-2025 : Rendez-vous royal

Après des mois de suspens, le pays hôte de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football est enfin connu. Réuni en session le mercredi 27 septembre au Caire, le comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) a attribué au Maroc l’organisation de la Can-2025. Un second rendez-vous royal 35 ans après l’édition de 1988 Royaume chérifien.

Après 1988, le Maroc abritera pour la seconde fois de son histoire une phase finale de la Can des seniors. Trente-cinq après, le Royaume chérifien accueillera la plus grande fête sportive du continent dont la précédente édition a touché plus de 500 millions de personnes, selon des chiffres révélés par la Caf.

Cette décision prise par le comité exécutif de l’instance suprême du football africain n’est pas anodine tant le pays a démontré ses capacités à voler au secours de la Caf même dans des situations d’urgence surtout quand on sait que celle-ci peine des fois à trouver preneur à ses compétitions.

Au-delà, le Maroc qui ambitionne de co-organiser la Coupe du monde Fifa a déjà affiché son aptitude à réussir l’organisation d’une compétition de réussite sur le plan des infrastructures sportives, l’hôtellerie et autres. Les dernières éditions du Championnat d’Afrique des Nations, de la Can des Dames, de la Can U17 abritées par le pays en sont des belles illustrations.

En parallèle de l’attribution de la Can-2025, la Caf a aussi levé le voile sur l’identité du pays sinon des pays hôtes de la Can-2027. En effet, la candidature portée par Tanzanie-Ouganda-Kenya a été choisie par la Confédération africaine de football pour co-organiser la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Une première dans l’histoire de la compétition qui était jusque-là co-organisée au plus par deux pays dont la dernière fois était Gabon-Guinée équatoriale 2015. “51 ans plus tard, le plus grand événement sportif sur le sol africain revient en Afrique de l’Est, après l’édition de 1976 qui avait eu lieu en Éthiopie. A noter qu’il s’agit de la 36e édition de la compétition et que pour la première la Can sera organisée par trois pays”.

A Cissouma

