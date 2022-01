Les Aigles du Mali se sont imposés le jeudi 20 janvier devant la Mauritanie, déjà éliminée, par le score de 02 buts à 0 dans une rencontre comptant pour la 3e journée de la phase de poule de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2021. Le Mali prend ainsi la première place devant la Gambie et la Tunisie.

Match presque sans enjeu. Le Mali déjà qualifié et la Mauritanie éliminée. Le seul enjeu se trouve être au classement puisque les Aigles du Mali voulaient à tout prix terminer en tête du classement de la poule F. C’est ce qu’ils ont réussi à faire en venant à bout d’une équipe mauritanienne volontaire certes mais très limitée pour une compétition comme la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Les Aigles très entreprenants ouvrent le score dès la 2e minute par Massadio Haïdara. Ce but matinal libère les poulains du coach Mohamed Magassouba qui ont continué à développer leur jeu sans pour autant réussir à scorer malgré de nombreuses occasions franches de but. C’est sur ce score d’un but à 0 que l’arbitre siffle la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Aigles reviennent avec les mêmes dispositifs. Ils arrivent à se mettre à l’abri à la 48e minute suite à un pénalty transformé par Ibrahima Koné. Ce dernier devient ainsi le premier joueur malien à inscrire 3 buts lors d’une édition à la CAN depuis Seydou Keita en 2013. Malgré la domination outrageuse des Aigles, plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sifflé final.

Avec 07 points (02 victoires et match nul), le Mali termine premier de la poule F devant la Gambie qui a disposé de la Tunisie 01 but à 0. Maliens, gambiens et tunisiens se qualifient ainsi pour les 8es de finale tandis que la Mauritanie est éliminée de la compétition. En 8es de finale, les Aigles affronteront la Guinée Equatoriale le mercredi 26 janvier, le Gambie sera face à la Guinée et la Tunisie croisera le fer avec la Tunisie.

Le tableau complet des huitièmes de finale de la CAN

Dimanche 23 Janvier 2022

Limbé : 16 heures GMT

Match 1 : Burkina Faso – Gabon

Roumbé Adjia : 19 heures GMT

Match 2 : Nigeria – Tunisie

Lundi 24 Janvier 2022

Bafoussam : 16 heures GMT

Match 3 : Guinée – Gambie

Olembé : 19 heures GMT

Match 4 : Cameroun – Comores

Mardi 25 Janvier 2022

Bafoussam : 16 heures GMT

Match 5 : Sénégal – Cap-Vert

Mfandena : 19 heures GMT

Match 6 : Maroc – Malawi

Mercredi 26 Janvier 2022

Japoma : 16 heures GMT

Match 7 : Côte d’Ivoire – Egypte

Limbé : 19 heures GMT

Match 8 : Mali – Guinée Equatoriale

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :