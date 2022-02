Coupable de l’élimination précoce du Mali en 8es de finale de la Can aux yeux de nombreux spectateurs, Mohamed Magassouba rejette cette lourde responsabilité et renvoie la balle dans le camp de ses joueurs pour leur manque de réalisme. Alors qu’on en veut au sélectionneur pour certains changements opérés au cours de la rencontre contre la Guinée Équatoriale, il soutient qu’on n’a rien à reprocher à l’équipe malienne que le fait de rater des buts.

A l’issue du match Mali-Guinée Équatoriale soldé par 6 tirs au but à 5 après le 0-0 du temps réglementaire et les prolongations, c’est un Mohamed Magassouba abattu qui s’est prêté aux questions des journalistes présents dans la zone mixte. Toujours prolixe, le technicien malien a fait une analyse déséquilibrée de celle de bon nombre d’observateurs qui le tiennent coupable de l’échec des Aigles du Mali à cette étape de la Can pour la 2e fois de suite sous son leadership. « Félicitations aux joueurs qui ont fait de leur mieux. On a très bien joué malheureusement on n’a pas su concrétiser les nombreuses occasions créées. Et par la suite on a perdu aux tirs au but. A vrai dire aussi, on a raté des occasions qu’il ne fallait pas du tout rater dans une grande compétition comme la Can. On avait une bonne structure de jeu sauf qu’on pêchait à chaque fois dans la finition. Preuve de plus que l’issue d’un match de football est imprévisible, ce sont nos meilleurs tireurs qui ont raté. Encore une fois de plus, félicitations à eux d’avoir mouillé le maillot. On a beaucoup de regrets même si on a été éliminés aux tirs au but contrairement à la précédente Can où on a été éliminés à l’issue du temps réglementaire. Evoquant les changements, beaucoup ont été faits à la demande des joueurs remplacés. Mais pour le cas d’Yves Bissouma, c’était un changement tactique. Adama Traoré qui est entré à sa place a apporté du sang neuf et aéré le jeu. On n’a rien à reprocher à l’équipe malienne que le fait de rater des buts. Tous les scientifiques du football sont d’accord sur ça », a ainsi résumé la rencontre, l’ancien directeur technique national.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :