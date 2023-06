Menés au score, les Aigles Espoirs ont battu à Tanger, le dimanche 25 juin, le Gabon par 3 buts à 1 dans un match comptant pour la première journée de la poule B de la Coupe d’Afrique des Nations Espoirs (CAN-U 23). Une compétition qui a débuté le samedi 24 juin au Maroc et se poursuivra jusqu’au 08 juillet.

Pour leur première sortie de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de leur catégorie, les Aigles Espoirs ont renversé le Gabon pour s’imposer 3 buts. Pourtant, ce sont les Panthères Espoirs qui sont les premiers à ouvrir le score à la suite d’un penalty par Emmanuel Ovono à la 3e minute (0-1).

Ce but matinal gabonais a eu le mérite de réveiller les poulains du sélectionneur Alou Badra Diallo (un ancien Coach du Djoliba AC de Bamako). Déterminés à remporter le gain de la partie, les coéquipiers du capitaine Boubacar Traoré prennent d’assauts la défense des Panthères, qui plient mais ne rompt pas. Le pressing des Aigles Espoirs finit par être payé à la 20e minute où ils parviendront à rétablir la parité par Mamadou Sangaré à la suite d’un penalty (1 but partout).

Revigorés par cette égalisation, les jeunes maliens continuent leur domination dans le jeu et doublent le score à la 41e minute par Cheickna Doumbia (2 buts à 1). Menés et dominés dans le jeu, les Panthères vont se retrouver en infériorité numérique, suite à l’expulsion de leur gardien de but, François Junior Bekale dans les ultimes minutes du temps additionnels (45+7).

A la reprise le match est devenu plus équilibré. En infériorité numérique, le sélectionneur gabonais, Saturne Ibela (un autre ancien Coach du Djoliba AC de Bamako), a procédé à un réajustement tactique sans pour autant arriver à trouver la faille. Tout le contraire de Fodé Doucouré et ses camarades qui triplent le score dans les ultimes minutes de la rencontre (90+2) par Alhassane Tamboura. Avec trois points, les poulains de Conti occupent la première place de la poule B. Ils sont suivis par l’Egypte et le Niger avec un point chacun et le Gabon ferme la marche avec zéro point.

En 2e journée de la poule qui se jouera le Mercredi 28 juin, le Mali sera opposé à l’Egypte et le Gabon croisera le fer avec le Niger. Une victoire sur les Pharaons qualifie les Aigles pour les demi-finales de la compétition. Huit nations sont en lice pour tenter de décrocher le trophée, mais aussi les billets qualificatifs pour les JO de Paris 2024, une compétition que le Mali n’a plus disputé en football depuis Athènes 2004.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

