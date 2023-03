CAN U23 : Liste des 23 Aigles Espoirs pour le dernier tour

En vue de la double confrontation contre le Sénégal, le sélectionneur de l’équipe nationale des moins de 23 ans du Mali a établi une liste de 23 joueurs. Ladite liste a été dévoilée par Badra Alou Diallo « Conty » le vendredi 17 mars au cours d’une conférence de presse tenue au siège de la Fémafoot.

Après avoir éliminé le Rwanda au précédent tour, le Mali affronte le Sénégal dans le cadre du dernier tour éliminatoire de la CAN U23. Pour le compte du match aller de cette double confrontation, les Aigles Espoirs se rendront à Dakar où ils croiseront le fer avec leurs homologues sénégalais le mercredi 22 mars avant de leur offrir leur hospitalité 6 jours plus tard notamment le mardi 28 mars au Stade du 26-Mars de Bamako. Pour mieux négocier ces deux matchs dont l’enjeu est la qualification pour la phase finale de la compétition prévue en Egypte cette année, Badra Alou Diallo a ratissé large pour établir une liste conquérante. A cet effet, la liste des 23 joueurs convoqués a été officialisée ce vendredi matin et comporte des joueurs de la Ligue 1 Orange du Mali, des championnats européen et asiatique.

En conférence de presse animée ce vendredi, Eric Sékou Chelle a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour les deux prochaines journées éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Sur cette liste des Aigles, l’on retrouve des habitués du Nid dont le capitaine Hamari Traoré, Falaye Sacko, Amadou Haïdara, Diadié Samassekou, mais aussi de nouvelles têtes tels que Boubacar Traoré (US Monastir), Ismaêl Coulibaly (Sheffield), ou encore Issiar Dramé (Bastia).

Vainqueur lors des 2 premières journées, le Mali qui a battu le Congo (4-0) et le Soudan du Sud (3-1) est leader du groupe G avec 6 points loin devant le Congo et la Gambie, 3points chacun tandis que le Soudan du Sud a été battu à chacune de ses 2 sorties.

Après quelques mois de pause, les éliminatoires reprennent pour les Aigles ce vendredi 24 mars avec la réception des Scorpions de la Gambie au Stade du 26-Mars de Bamako. Quant au match retour, il se tiendra le mardi 28 mars au Maroc plus précisément à Casablanca en raison du manque de stade répondant aux normes CAF en Gambie. En affrontant la Gambie lors de ces 3e et 4e journées, les Aigles ont de fortes chances de qualifier pour la phase finale de la CAN à 2 journées du terme des éliminatoires.

A.Cissouma

