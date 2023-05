La cour du Centre de médecine du sport de Bamako, dénommé Lassana Traoré dit ‘’Ambiance’’ a abrité le jeudi 13 avril, la cérémonie de remise de don de matériels médicaux d’une valeur de 150 millions CFA par la Fondation 221 au dit centre. Une cérémonie présidée par le Secrétaire Général du ministère de la Jeunesse, de la Construction citoyenne, de l’Instruction civique et des Sports, Amadou Diarra Yalcouyé, en présence de la Directrice Générale du CMS-LTA, Dr. Lalla Mint Mohamed et des responsables de la Fondation 221 Ali Labita.

Faut-il le rappeler, la Fondation 221 est une organisation non gouvernementale et à but non lucratif crée en Avril 2014 aux Etats Unis d’Amérique. Elle compte en son sein des jeunes Américains, Français, Maliens, Ivoiriens, Sénégalais, Gambiens et Mauritaniens. Cette fondation fait des œuvres humanitaires à travers le continent. Ainsi, son choix porté sur le Centre de médecine du sport du Mali (Lassana Traoré dit Ambiance) pour cette donation n’est pas fortuit. Car il s’agit de la plus grande structure de l’Afrique de l’ouest en matière de médecine de sport, dotée de matériel, de personnel qualifié et de locaux adéquats. Le don de matériels médicaux offert au CMS-LTA est composé des lits, des cartons de pansement, des béquilles, des fauteuils roulant et d’autres produits.

Pour l’occasion, le représentant du Maire de la commune II, Seydou Tall, dans son mot de bienvenue a indiqué que ce don de matériels médicaux vient renforcer le plateau technique du CMS-LTA pour le bonheur du monde sportif en général et celui de la Commune II en particulier, qui abrite ledit centre.

Prenant la parole au nom du coordinateur pays (Mali) de la Fondation 221 Ali Labita, Mme Fatoumata Keïta a tout d’abord exprimé sa joie à l’occasion de la tenue de cette cérémonie au nom du président de la Fondation 221 M.Moussa Niang et de tous ses collaborateurs. Par la suite, elle fera savoir que leur fondation intervienne dans plusieurs domaines dont la remise des matériels médicaux, le soutien aux orphelinats, l’aide aux familles en situation difficile, la formation des jeunes à devenir leaders dans leurs communautés et l’installation des forages dans des zones en manque d’eau potable. Pour mieux atteindre leur objectif de rehausser le plateau sanitaire d’autres structures du pays, ils comptent sur l’appui technique des autorités.

Pour sa part, la Directrice Générale par intérim du Centre de médecine du sport, Mme Lalla Mint Mohamed est revenue sur les missions de sa structure, notamment celle d’assurer l’encadrement sanitaire des sportifs, d’effectuer des recherches en science de la santé du sport. De même, lutter contre le dopage en milieu sportif, de promouvoir l’activité physique, sportive et la culture médicale dans la pratique du sport et d’assurer les soins spécialisés et la formation en médecine du sport, entre autres. A cet effet, il dispose d’un département d’examen complémentaire constitué des salles de radiographie, d’échographie, de scanner, d’IRM et d’un laboratoire biologique. En plus de ce département, il dispose aussi, dira la Directrice Mint Mohamed, d’un département chargé de la lutte contre le dopage, d’un département de consultation et de la Kinésithérapie

A en croire, la Directrice par intérim, une utilisation judicieuse sera faite de cet important don en matériels médicaux de la part de la Fondation 221. Une fondation désormais inscrite par la même occasion parmi les partenaires privilégiés du Centre de Médecine du Sport. « Au nom de l’ensemble du personnel et au mien propre, j’exprime toute notre gratitude à la Fondation 221 pour ce geste qui marque, nous en sommes convaincus, le début d’un solide et durable partenariat » a souhaité la Directrice du CMS-LTA. Pour terminer son propos, elle a rendu un hommage mérité à tous les acteurs de la médecine du sport qui se sont battus au fil du temps pour que ce centre tant souhaité par le monde du sport puisse voir le jour.

Quant au représentant du ministre des sports, Amadou Diarra Yalkoye, il dira que la présente donation en matériels médicaux intervient à un moment approprié. Pour la simple raison que le centre de médecine de sport amorce son envol dans un environnement où le sport devient de plus en plus une compétition rude et exigeante en terme de suivi, de résultat et d’encadrement médical. « Il est connu et de notoriété que la performance sportive est fortement liée au suivi de la santé des sportifs, plus le suivi est régulier avec des matériels de pointe et des soins de qualité, plus les performances sportives peuvent être réalisées » a-t-il declaré. Avant d’exprimer toute sa gratitude à la fondation 221 pour ce geste de prévention, ce geste qui renforce, ce geste qui stimule la performance des sportifs pour que la devise olympique plus haut, plus fort, plus vite soit le credo des sportifs maliens.

Pour clore son intervention, il a exhorté la Directrice générale par intérim du CMS-LTA et ses collaborateurs à une utilisation judicieuse de ces matériels qui comble un besoin important pour le centre et à veiller scrupuleusement à sa gestion et à sa rentabilisation.

Par Safiatou Coulibaly

