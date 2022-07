Le Djoliba AC, champion du Mali depuis la 32e journée, a bouclé la compétition en beauté le jeudi soir par une courte victoire de 1-0 sur le Club Olympique de Bamako (COB) pour le compte de la 34e et dernière journée. Après deux journées d’attente, le trophée lui a été solennellement remis par le président de la Fédération, Mamoutou Touré « Bavieux ».

Le championnat national de première division de football a officiellement pris fin le jeudi 14 juillet 2022 au Stade Modibo Kéita de Bamako. En clôture de la 34e et dernière journée de la Ligue1 Orange, le Djoliba AC a battu le COB (1-0). C’est donc la cerise sur le gâteau pour le champion qui boucle la compétition sur une victoire après avoir été mathématiquement sacré depuis 2 journées avant. Après environ une dizaine d’années de traversée du désert (0 trophée national depuis 2012), les Rouges de Bamako font la razzia cette saison sur toutes les compétitions officielles nationales : coupe du Mali, championnat national. Déchu de tous ses trophées, le champion sortant, le Stade malien de Bamako, qui connaît une saison blanche, a terminé à la 4e place du championnat en échouant au pied de l’estrade. Ainsi, le podium de la Ligue1 2021-2022 se présente comme suit : Djoliba champion (62 points), AS Bakaridjan (54points +10) et USC Kita (54 points +6).

Au titre des récompenses, la Fémafoot et son sponsor officiel, Orange-Mali, ont primé les meilleurs. Le Djoliba AC a reçu un chèque de 20 millions CFA en plus du trophée. L’AS Bakaridjan (2e) et l’USC Kita (3e) ont respectivement reçu 10 millions CFA et 5 millions CFA.

En bas du tableau, les 4 équipes reléguées sont : le Centre Sportif Duguwolofila (15e 42pts), Union Sportive de Bougouba (16e 36pts), ASOM (17e, 23pts) et AS Douanes (18e, 21pts).

Avec 14 clubs maintenus en première division, la prochaine saison sera disputée par 16 formations. Ainsi, les 2 places à pourvoir seront disputées par les 9 champions régionaux de 2e division entre le 19 et 31 juillet prochain. Répartis entre 2 poules de 4 et 5 équipes, c’est l’équipe classée première dans chacune des 2 poules qui retrouvera la Ligue 1 pour le compte de la saison prochaine.

RESULTATS DE LA 34E ET DERNIÈRE JOURNEE

Mardi 12 juillet 2022

A Koulikoro

Stade Diarrah H

Duguwolofila-USBO : 5-3

A Barouéli

Stade municipal de Barouéli

Bakaridjan-USFAS : 1-2

A Bamako

Stade Mamadou Konaté

ASOM-Yeelen : 2-3

Stade Modibo Keita

Black Stars-AFE : 1-0

Police-LCBA : 3-2

Mercredi 13 juillet 2022

A Sikasso

Stade Babemba Traoré

AS Douanes-USC Kita : 0-1

A Bamako

Stade Modibo Keita

Stade malien-AS Réal : 2-1

ASKO-Onze Créateurs : 0-2

Jeudi 14 juillet 2022

A Bamako

Stade Modibo Keita

COB-Djoliba : 0-1

Classement final (34e journée)

1-Djoliba : 62pts, 34mj, 17v, 11n, 6d, 44bp, 20bc, +24

2- Bakaridjan : 54pts, 34mj, 14v, 12n, 8d, 39bp, 29bc, +10

3- USC Kita : 54pts, 34mj, 12v, 18n, 4d, 34bp, 28bc, +6

4- Stade malien : 53pts, 34mj, 15v, 8n, 11d, 38bp, 26bc, +13

5-ASKO: 48pts, 34mj, 12v, 12n, 10d, 32bp, 28bc, +4

6- Réal : 48pts, 34mj, 11v, 15n, 8d, 25bp, 16bc, +9

7- AFE: 48pts, 34mj, 11v, 14n, 8d, 29bp, 27bc, +2

8- Onze Créateurs: 46pts, 34mj, 11v, 16n, 8d, 32bp, 23bc, +9

9- COB : 46pts, 34mj, 11v, 13n, 10d, 27bp, 25bc, +2

10- USFAS : 46pts, 34mj, 11v, 13n, 10d, 27bp, 30bc, -3

11- Police : 45pts, 34mj, 10v, 15n, 9d, 29bp, 30bc, -1

12- LCBA: 44pts, 34mj, 11v, 11n, 12d, 33bp, 35bc, -2

13- Yeelen : 44pts, 34mj, 10v, 14n, 10d, 30bp, 29bc, +1

14- Black Stars : 44pts, 34mj, 12v, 8n 14d, 24bp, 29bc, -5

15- Duguwolofila : 42pts, 34mj, 10v, 12n, 12d, 32bp, 38bc, -5

16- USBO : 37pts, 34mj, 10v, 7n, 17d, 38bp, 46bc, -8

17-ASOM : 23pts, 34mj, 3v, 14n, 17d, 17bp, 44bc, -27

18-Douanes : 21pts, 34mj, 3v, 12n, 19d, 16bp, 44bc, -28

