Dans le cadre de la 42e édition du championnat national de l’athlétisme tenue à Sikasso du 3 au 4 juin 2023 au stade Babemba Traoré, l’équipe des Forces armées et de sécurité (USFAS) a encore été championne avec 23 médailles dont 10 en or, 11 en argent et 2 en bronze.

Organisé cette année à Sikasso par la Fédération malienne de l’athlétisme à cause des rénovations des stades de Bamako, le championnat national de l’athlétisme saison 2022-2023 a connu son épilogue le dimanche 4 juin 2023 au stade Babemba Traoré. Tenue du 3 au 4 juin 2023 à Sikasso (la ville de Kénédougou) la 42e édition championnat national de l’athlétisme a regroupé 200 athlètes hommes et femmes venus de différents clubs à savoir : l’AS Police, le Réal de Bamako, le Djoliba AC, l’USFAS, le Réveil Athlétique club de Kati (RAK), le Centre Cheick Kouyaté (CCK), l’INDI, le CAMD, l’Al Farouk, le Tata de Sikasso, l’AS AK, le CAJS, le Debo, le Sigui de Kayes…

Ce championnat de cette année a été particulier par rapport aux autres années car il a été couplé à la réunion d’athlétisme de Sikasso. En plus de cela, il est sélectif (50 athlètes) participeront à deux compétitions internationales regroupant trois (3) pays : le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, qui se tiendront à Bamako le 24 juin prochain au stade du 26 mars et le tournoi de l’Intégration de l’Amitié qui se tiendra également juste deux jours après le Grand Prix de l’athlétisme. Qui a été relancé à la demande de World Athlétic auprès de la fédération malienne d’athlétisme.

Par rapport toujours au championnat de Sikasso, un autre point de satisfaction aura été les révélations et les performances réalisées. Ce, par rapport au dernier meeting de San, que ça soit dans les 100m, les 200m et les 400m où les dames ont battu leur propre record avec une course de moins d’une minute. Une performance qui n’a pas été réalisée depuis de nombreuses années. En clair ce rendez-vous a été riche en surprises, notamment de la part de certains jeunes athlètes, qui ont détrôné des recordmans. C’est le cas de la détentrice nationale du record dans les 5000m femme, Biba Sidibé de l’AS Police qui s’est fait encore détrôné après San par l’étoile montante de l’équipe de l’USFAS, Thiémani Dembélé, une jeune athlète polyvalente sur le demi-fond et le fond. Qui a réalisé 19’49’’9 contre 20’07’’9 pour Biba. Chez les hommes, Sidi Sidibé de l’USFAS est arrivé premier.

Dans les 1500m homme, Hamidou Diarra de l’USFAS a occupé la 1ère place avec 4’27’’8. Chez les dames dans les 1500m c’est encore l’incontournable Thiémani Dembélé de l’USFAS qui a ravi la vedette avec un temps de 5´17´´1 7.

Au niveau du disque femme, Nassira Koné de l’AS Police avec 34,58m de lancée a été classée première. Dans la même discipline chez les hommes, le triomphe est revenu à Mohamed Guindo du CAMD avec 44,14m.

Dans la course des 100m homme, Ibrahim N’Diaye de l’AS Police a été le champion national avec 10’’06. Alors que chez les dames, Dougnon Tamboura de l’USFAS est montée sur le haut du podium avec ses 12’’7 réalisés.

En 200m homme, Ibrahim N´Diaye de l’AS Police a reconfirmé sa suprématie avec 22´´0. Chez les Dames, la plus rapide a été Dougnou Tamboura de l’USFAS avec 25´´6 au chrono.

Malgré un peu de suspens dans les 400m homme, Sinaly Coulibaly de l’AS Police s’est classé en tête de la course avec 49’’00. Chez les dames, l’infatigable Koumba Sidibé du Djoliba AC est arrivée première avec 59’’6.

Au niveau du triple saut homme, Tidiane Diakité du DEBO a sauté plus haut que les autres avec 14,55m. Tandis qu’au niveau des dames, Ramata Niaré de l’AS Réal s’est adjugée la 1ère place avec 11,60m.

Dans la discipline du saut en longueur femmes, l’AS Réal a occupé la 1ère place à travers la même Ramata Niaré avec 5,12 m. Alors que chez les hommes, c’est Souleymane Diakité de l’ASJAB qui a sauté plus loin que les autres avec 6,90m.

Au niveau du javelot homme, sans surprise Adama Traoré du RAK avec 56,82m a été classé premier. Pendant que chez les dames, le mérite de la 1ère place est revenu à Kénifing Traoré de l’USFAS avec une lancée de 38,36m

Quant au niveau du poids en homme, Djibril Doucouré de l’USFAS a occupé la 1ère place avec 13,71m. Alors que chez les dames, Nassira Koné de L’AS Police a enlevé la médaille or avec 12,30m

Dans le relais 4x200m en homme, l’USFAS a occupé encore la 1ère place avec 1´30´´8. Chez les dames, l’AS Police a pris la première place avec un chrono de 1´49´´9.

Lors de ce championnat national d’athlétisme, des prix spéciaux (d’une enveloppe de 25000f) ont été décernés aux athlètes qui ont occupé la première place dans certaines disciplines. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des anciennes gloires de l’athlétisme et à certains dirigeants sportifs et cadres de l’administration de Sikasso qui n’ont ménagé aucun effort pour le développement du sport dans la région Sikasso.

Au classement général, l’USFAS a terminé championne avec 23 médailles dont 10 en or, 11 en argent et 2 en bronze, l’AS Police s’est classée 2ème avec 7 médailles d’or, 9 argents et 4 bronzes et l’AS Réal a bouclé le trio de tête avec 2 médailles d’or et 1 argent. Vivement l’édition prochaine !

Par Safiatou Coulibaly

