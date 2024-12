L’équipe nationale locale des Aigles a atterri vendredi 20 décembre 2024 à Nouakchott.

Il est 22h quand l’avion transportant la sélection nationale locale a atterri à l’Aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy. À leur descente d’avion, les Aigles locaux, vêtus aux couleurs nationales, ont été accueillis par la forte communauté malienne en Mauritanie.

Nos compatriotes, Mohamed Touré, commerçant à Nouadhibou, sont contents de l’arrivée de la sélection nationale locale qui joue ce dimanche contre les Mourabitounes locaux (surnom de la sélection de la Mauritanie), au compte du match aller du 2è et dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024.

«Nous sommes à l’aéroport depuis 17h. Nous sommes très contents de voir les joueurs. Nous serons avec eux ce dimanche, la mobilisation sera grande. Tous les Maliens vivant à Nouakchott seront au stade pour les soutenir», a promis Mohamed Touré, président des supporters des Aigles en Mauritanie. Salimata Fofana abonde dans le même sens.

« Peu importe l’heure, nous avons tenu à être présents pour souhaiter la bienvenue aux joueurs qui ont besoin de tous les Maliens ce dimanche face à la Mauritanie. Nous exigeons aux ressortissants maliens de sortir très nombreux pour soutenir ces jeunes», plaide-t-elle.

Très heureux de l’accueil, le sélectionneur des Aigles locaux Baye Ba a rendu un grand hommage aux Maliens de Mauritanie pour l’accueil. «Vu l’heure avancée, on ne s’attend plus à l’accueil mais on a été très surpris de les voir à l’aéroport et cela nous motive davantage à aller chercher la victoire ce dimanche. S’il vous plaît à Dieu, on va l’obtenir», a déclaré Baye Ba.

Quelques minutes de salutation et le convoi de la délégation prend la route de l’hôtel. Après un trajet de 32 minutes, la sélection nationale est arrivée à son hôtel. Le défenseur Félix Kamaté a confié que l’équipe est bien logée, dans le confort pour se reposer avant la traditionnelle séance de reconnaissance de terrain, prévue ce samedi à 17h au stade Cheikha Ould Boïdiya. «Nous sommes très contents de voir les Maliens à l’accueil et j’espère qu’ils seront très nombreux demain au stade», souhaite le joueur du Stade malien.

Le match aller du 2ème et dernier tour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations est prévu pour ce dimanche au stade Cheikha Ould Boïdiya et une semaine plus tard, les deux nations se retrouveront au stade du 26 Mars pour la manche retour.

Le CHAN est prévu du 1er au 28 février 2025 en Tanzanie, au Kenya et à l’Ouganda.

Envoyés spéciaux

Djeneba BAGAYOGO

