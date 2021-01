Les matchs de poule du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), Cameroun 2021, ont pris fin le mercredi 27 janvier. A l’issue de cette première phase de la compétition 46 buts ont été marqués en 24 rencontres soit une moyenne de 1,91 but par match.

Les quarts de finale de la 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), Cameroun 2021 débuteront le samedi 30 janvier par alléchant Mali vs République du Congo. Une revanche de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 1972 où les coéquipiers de SalifKéïta Domingo ou Cheick FantamadyKéïta avaient été battus par les diables rouges du Congo.

Même si le CHAN n’a pas le même prestige que la CAN, les Aigles locaux se doivent de venger leurs illustres prédécesseurs. Pour cela, ils doivent être adroits devant le but congolais en transformant la moindre occasion de but. Sans faire injure aux congolais, les hommes de NouhoumDiané, avec un jeu séduisant, ont les moyens de franchir sans encombre le cap des diables rouges locaux pourvu qu’ils jouent sur leurs propres valeurs.

Le Mali qui en 4participations au CHAN a déjà joué et perdu une finale en 2016 contre le Congo Démocratique. Les Aigles locaux ont l’occasion cette fois-ci de se hisser sur le toit du continent. Cela passe d’abord par une victoire contre le Congo. Selon nos informations, l’équipe est au complet et bénéficie de 24 heures de repos de plus que son adversaire.

Le même samedi, le 2e quart de finale opposera la République Démocratique du Congo au Cameroun. Un duel de fauves. La RDC déjà vainqueur à deux reprises part favori face à une équipe Camerounaise qui n’a rien démontré lors des matchs de poule. La RDC pourra compter également sur le retour sur le banc de son sélectionneur et ses 12 joueurs testés positifs à la Covid-19. Les Léopards locaux doivent toutefois se méfier de cette équipe camerounaise capable d’épuiser dans ses derniers retranchements.

Le 3e quart de finale aura lieu le lendemain dimanche entre le Maroc, détenteur du trophée, et la Zambie. Cette rencontre sera suivie par la confrontation entre la Guinée Conakry et le Rwanda. Avec son jeu chatoyant et porté vers l’avant, le Syli national sauf cataclysme doit se défaire du piège des Rwandais.

Sur les 24 matchs de la phase de poule 46 buts ont été marqués. Le guinéen Yakhouba Barry avec 3 buts est le meilleur buteur de la compétition.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :