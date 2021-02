En finale de la 6e édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) Total-Cameroun 2020 les Aigles locaux du Mali affronteront ce dimanche 7 février à Yaoundé les Lions de l’Atlas locaux du Maroc.

– maliweb.net -La finale de la 6e édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) Total-Cameroun 2020 peut se résumer à une bataille entre bec et ongle. Puisqu’elle opposera les Aigles locaux Mali aux Lions de l’Atlas locaux du Maroc. A l’issue des demi-finales, les fauves du Maroc se sont facilement débarrassés du Cameroun, pays hôte de la compétition, balayé 4 buts à 0. Ce qui n’est pas le cas des Aigles locaux qui se sont difficilement venus à bout d’une vaillante équipe guinéenne.

Pour la finale de cette 6e édition, le Maroc part légèrement favori. Détenteur du trophée, le Maroc dispose d’une attaque de feu avec 13 buts marqués dont 5 buts par SoufianeRahimi qui est de loin le meilleur buteur du tournoi. Sur le plan tactique, c’est une équipe très disciplinée avec un regroupement défensif rapide. Son milieu de terrain est également composé des joueurs très techniques qui alimentent l’attaque avec de très bons ballons.

Son talon d’Achille reste toutefois sa défense qui est constituée par des joueurs lourds et lents. Elle a encaissé 3 buts depuis le depuis du tournoi contrairement aux Aigles locaux qui n’ont encaissé qu’un seul but. C’est dire que c’est une équipe prenable.

En dépit de ce qui précède, les Aigles qui jouent leur 2e finale après celle de 2016, disposent des moyens pouvant venir à bout de cette équipe marocaine. Car une finale ne se joue pas mais se gagne. Pour cela, les Aigles doivent être un peu plus efficaces devant le but. Eux qui n’ont pas marqué le moindre but ni en quart de finale encore moins en demi-finale. Ils peuvent compter sur leur solidarité et leur complémentarité. L’équipe peut également compter sur l’individualité de certains joueurs ou sur le réveil des attaquants comme Moussa Koné et Mamadou Coulibaly.

Sur le plan mental, l’équipe a démontré déjà qu’elle a un moral d’acier et des nerfs solides. Toute chose qu’elle aura besoin pour remporter la 6e édition du CHAN-Total Cameroun 2020*. Un sacre continental que le pays court depuis son indépendance. La finale se jouera sans Mahamadou Doumbia, un des défenseurs centraux, victime d’une double fracture contre la Guinée en quart de finale.

La rencontre se jouera ce dimanche à Yaoundé à partir de 19 heures GMT. Une finale qui a vu le Mali perdre sa première finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) face au Congo Brazzaville en 1972. Il n’est pas alors exclu que le pays remporte sa première grande compétition continentale à Yaoundé 49 après.

*La Confédération africaine de football (CAF) a décidé que la compétition continuerait à s’appeler TOTAL Championnat d’Afrique des nations Cameroun 2020, malgré le fait que le tournoi ait été reporté à 2021 à cause du Covid-19.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

