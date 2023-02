CHAN : Triplé historique pour le Sénégal

L’équipe nationale locale du Sénégal a été sacrée championne d’Afrique. En finale de la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations, disputée le samedi 4 février, les Lions sénégalais ont battu leurs homologues d’Algérie à l’issue de la séance des tirs au but (5-4) après le 0-0 du temps réglementaire et des prolongations. Vice-champion sortant, le Mali avait été éliminé par la Mauritanie dès la phase de poules.

Le football sénégalais a le vent en poupe. En remportant la 7e édition du Chan en Algérie, le pays réalise un triplé historique après ses sacres en Coupe d’Afrique des nations seniors ainsi qu’en Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer.

Pour atteindre un tel summum, les Lions de la Téranga locaux ont dû sortir le grand jeu face au pays hôte. Alors que l’Algérie restait sur une série de cinq matches sans défaite, elle s’est inclinée au pire des moments de la compétition : la finale.

Dans ce match, l’équipe la plus prolifique a été sevrée de but par son adversaire qui l’a contrainte jusqu’aux tirs au but. Ainsi, plus sereins que les Algériens, les Sénégalais ont logiquement remporté cette séance fatidique par 5 tirs au but 4 à la suite de l’échec de 2 tentatives, côté Algérie, contre une tentative dans les rangs des sénégalais.

“… La seconde prolongation ne donne rien. Les deux sélections se dirigent vers la séance de tirs au but. Elhadji Moutarou Baldé s’élance le premier pour le Sénégal et envoie sa tentative dans la lucarne. 0-1 Sénégal. Akram Djahnit freine sa course, tire et marque. Les Algériens reviennent. 1-1. Moussa Ndiaye imite Baldé. Les Lions de la Teranga prennent l’avantage 2-1. Avant que Draoui n’égalise d’une belle frappe à ras de terre. 2-2 Rien ne semble perturber Moussa Kanté 2-3. Soufiane Bayazid lui répond du tac au tac. 3-3. C’est à présent que les choses se corsent. Cheikhou Omar Ndiaye frappe la barre transversale. L’Algérie peut prendre l’avantage par le biais de Youssef Laouafi. L’́arrière gauche du CR Belouizad ne tremble pas. Avantage Algérie 4-3. Le stade Nelson Mandela jubile. Concentré Lamine Camara se présente face à Guendouz et ramène le score à 4-4. Mahious a la victoire au bout des pieds, tente une Panenka et se rate. Stupéfaction dans le stade. Le score est inchangé. Ousmane Diouf sait que son équipe est dans un moment fatidique. Le défenseur trouve le fond du filet et remet le Sénégal sur les bons rails. 4-5 pour le Sénégal. La pression est maintenant sur l’Algérie. Ahmed Kendouci le ressent visiblement. Paniqué, le milieu de terrain voit sa tentative rebondir sur la barre. Les Lions de la Teranga sont sacrés. Les Sénégalais réalisent un triplé historique, Can-Can Beach Soccer et Chan“, ainsi est résumée la séance des tirs au but par la Caf, organisatrice du tournoi.

Avec ce sacre, le Sénégal fait oublier 11 ans de disette dans cette compétition qu’il remporte pour la première fois. Evoquant son succès, le sélectionneur du Sénégal met en avant le travail psychologique. “Il est difficile de jouer contre l’Algérie en présence de ses supporters et de la battre. Nous avons des personnes qui travaillent avec les joueurs sur le plan psychologique. Je remercie Dieu et je Le loue. Nous avons été couronnés par ce titre le 4 février et nous le célébrerons le 6 février au Sénégal avec nos fans. Je dédie ce titre à une personne qui m’est très chère, Joseph Koto, l’ancien entraîneur de cette équipe qui est décédé. C’était son souhait”, a déclaré Pape Thiaw.

Pape Mamadou Sy remporte le prix du meilleur gardien de but

Sociétaire de Génération Foot, Pape Mamadou Sy a été exceptionnel tout au long du tournoi, aux yeux des experts de la Caf. En plus du sacre en finale au cours de laquelle il a arrêté le tir au but du meilleur buteur, Sy a été aussi auteur de 5 clean Sheets (jouer un match sans encaisser) en six matchs joués. “Le groupe d’étude technique de la Caf a récompensé Sy pour sa régularité tout au long du tournoi, ainsi que pour sa dextérité et son jeu au pied. Principal artisan de la victoire finale, Sy est au cœur de la conquête de ce titre. Une première pour le Sénégal. À noter que seul l’Ougandais Milton Karisa avait réussi à transpercer le rideau du Sénégalais. Homme en forme du côté du Sénégal, Sy réalise trois arrêts cruciaux pour les Lions de la Teranga durant le temps réglementaire de la finale contre l’Algérie“, indiquent les experts de la Caf.

Aymen Mahious, meilleur buteur

Auteur de 5 buts en 6 rencontres, l’Algérien Aymen Mahious a été classé meilleur buteur du Chan joué à domicile. Grand artisan des victoires algériennes jusqu’en finale, l’avant-centre de l’USM a malheureusement raté son tir au but lors de la finale. Mais un échec qui n’enlève rien de la valeur du joueur. “Tel un boulet de canon, Aymen Mahious a enchaîné les belles performances. Peu de sélections lui ont résisté. La Libye et l’Ethiopie ont été les premiers témoins de l’efficacité d’AM18. Droitier, Mahious a fait preuve d’un sang-froid incomparable, lors du quart de finale contre la Côte d’Ivoire en offrant la victoire à son équipe, sur penalty, à la dernière minute. Complètement décomplexé, Mahious est l’auteur d’un doublé face au Niger en demi-finale. L’attaquant a participé à tous les six matchs de l’Algérie au Chan 2022. Seul le Sénégal a réussi à le contrôler”, explique la Caf.

Le meilleur joueur est aussi Algérien

En plus du trophée de meilleur buteur, celui du meilleur joueur est également revenu à un Algérien. Agé de 22 ans, Houssem Eddine Mreziguele a été désigné meilleur joueur du tournoi par le groupe d’étude technique. Le joueur du CR Belouizad a récolté plus de voix après avoir illuminé le tournoi de son talent. “Dès le premier match contre la Libye, le natif d’Aïn Arnat a vu ses performances récompensées. Son profil box-to-box a plu aux experts techniques de la Caf. Rapide, vif, Mrezigue a été omniprésent dans les duels, enchaînant tacles, pression défensive, interceptions et ‘fautes intelligentes’. Maître du milieu algérien, le Fennec a assuré la transition entre la défense et l’attaque. Poumon de l’effectif des Verts, le joueur a été d’un perpétuel soutien pour ses coéquipiers. Un talent qui saute, une nouvelle fois, aux yeux du groupe d’étude technique, qui fait de lui, l’Homme du Match de la demi-finale contre le Niger. Replacé dans une position plus offensive lors de la finale, Mrezigue est dans tous les coups. Il est l’homme qui place et lance les tactiques“, dit-on au sujet du milieu défensif algérien.

A. Cissouma

Commentaires via Facebook :