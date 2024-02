Classement FIFA : Les Aigles gagnent quatre places mondiales

Plus d’un mois après son précédent classement qui a coïncidé avec la fin de l’année 2023, la Fifa a publié le jeudi 15 février son tout premier classement de l’année 2024. Une année qui démarre en trombe pour les Aigles du Mali qui ont réalisé un bond de 4 places sur le plan mondial.

Alors qu’ils occupaient la 51e place mondiale et la 9e africaine en décembre dernier, les hommes du sélectionneur Eric Sékou Chelle occupent désormais le 47e rang mondial et le 8e sur le continent après l’officialisation du ranking périodique de ce mois de février. Cette belle envolée, les Aigles l’ont réalisée grâce à leur parcours à la récente Coupe d’Afrique des nations disputée en Côte d’Ivoire où ils ont atteint les quarts de finale.

Pour les autres, pas de changement dans le Top 10, mais de grands bouleversements en Afrique et en Asie tandis que les meilleures progressions ont été réalisée par l’Angola et le Qatar Si le Top 10 du classement mondial reste inchangé, cette édition de février a connu de nombreux bouleversements générés par la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe d’Asie, a fait savoir la Fifa.

Six équipes ont en effet bondi de dix points ou plus. En Afrique, la Côte d’Ivoire (39e, +10) récolte les fruits de son sacre à domicile au terme d’un parcours épique. Le Nigeria (28e, +14), finaliste malheureux réalise, lui aussi, un bond spectaculaire mais pas autant que l’Angola (93e, +24), qui, grâce à son quart de finale à la Can, s’octroie la plus belle progression de ce classement en termes de places, note l’instance mondiale du football. En termes de points, ajoute la Fifa, c’est le Qatar (37e, +21) qui remporte la palme de la plus belle envolée (+ 92,04 points) avec sa deuxième couronne continentale conquise sur ses terres. La Jordanie (70e, +17), finaliste de l’épreuve, signe une belle progression, tout comme la Thaïlande (101e, +12) qui a atteint les huitièmes de finale.

Cette 37e place est le plus haut rang jamais atteint par le Qatar. Deux autres équipes améliorent leur record à l’occasion de ce classement : le Sénégal (17e, +3), éliminé en huitième de finale de la Can par le futur champion, et le Tadjikistan (99e, +7) qui fête sa toute première participation à la Coupe d’Asie de l’AFC par une première incursion dans le Top 100. Outre le Mali (47e, +4), il est à noter également les percées de la Guinée équatoriale (79e, +9), de l’Afrique du Sud (58e, +8), du Cap-Vert (65e, +8), de la Namibie (107e, +8).

A.C

