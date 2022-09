Ce mercredi 31 juillet 2022, le président du Comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, a reçu les athlètes de Sambo qui ont participé au Championnat d’Afrique du 16 au 27 juillet 2022 au Cameroun.

Ils étaient accompagnés par la vice-présidente de la Fédération malienne de Sambo, Sy Aminata Makou Traoré et de quelques membres du bureau fédéral. Pour la vice-présidente, cette visite est un devoir de reconnaissance envers le Cnosm pour son appui et assistance à l’endroit de la discipline et singulièrement à leur participation au championnat d’Afrique. “L’accompagnement du Cnosm a conforté notre participation à ce rendez-vous continental. Nos athlètes ont donné le meilleur d’eux-mêmes et sont revenus victorieux avec 3 médailles”, a-t-elle ajouté. Les projets à court et moyen terme de la fédération ont conclu ses propos. En effet, lors du championnat d’Afrique de Sambo, les athlètes Noellie Koné et Youssouf Diallo ont remporté trois médailles (1 en argent et 2 en bronze).

En s’adressant à ses hôtes, le président Habib Sissoko a mis l’accent sur la formation, qui est d’ailleurs le socle des activités du Cnosm. Il a assuré la Fédération de l’accompagnement constant du Cnosm pour la vulgarisation de la discipline, notamment en matière de formation. Il a félicité les athlètes pour les performances réalisées et les a invités à redoubler d’efforts pour d’autres prouesses.

Source CNOSM

Jeux de la solidarité islamique “Konya 2021” :

L’équipe féminine de basket 3×3 au Cnosm

Le président du Comité national olympique et sportif (Cnosm) Habib Sissoko, a accueilli l’équipe féminine du basket 3×3 ayant participé aux Jeux de la solidarité islamique “Konya 2021”, mercredi dans la salle de réunion du Cnosm.

En effet, du 9 au 18 août 2022, le Mali a participé aux 5es Jeux de la solidarité islamique à Konya (Turquie), en s’alignant dans quatre disciplines : athlétisme, basket-ball 3×3, escrime et taekwondo.

Nos représentantes en basket-ball 3×3 féminin ont hissé haut les couleurs du Mali en occupant la 2e marche du podium. Un exploit qui n’est guère une surprise pour le président Habib Sissoko qui croit fortement aux potentialités de cette discipline.

Prenant la parole au nom du bureau fédéral et des athlètes, le secrétaire général adjoint de la Fédération malienne de basket-ball, Diya Cissé, a réitéré les remerciements au Cnosm pour les conditions favorables mises à leur disposition pendant toute la période des Jeux.

Quant au président Sissoko, il a exprimé sa satisfaction aux athlètes pour avoir hisser le drapeau du Mali sur le podium de ce grand rendez-vous du monde musulman. Il a encouragé l’équipe à décupler les efforts pour la qualification aux Jeux olympiques de Paris-2024. Source CNOSM

