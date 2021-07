CONFEJES : Diénébou Sanogo élue coordinatrice internationale du GTCF

Notre compatriote Diénébou Sanogo, ancienne Directrice du Carrefour des Jeunes de Bamako et conseillère technique au ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de la Construction citoyenne), a été élue nouvelle Coordinatrice internationale du Groupe de travail CONFEJES pour la promotion et la participation des femmes et des jeunes filles aux activités de jeunesse, de sports et de loisir (GTCF). Elle a été élue pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Elle remplace à ce poste Mme Aminata Diouf Fall, arrivée en fin de mandat. Cette élection a eu lieu lors de l’assemblée générale du GTCF tenue à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) du 30 juin au 1er juillet 2021.

Pour rappel, le GTCF est un groupe consultatif de réflexion et d’action, constituant des antennes de la CONFEJES dans les ministères (sports et jeunesse) et sur le terrain qui aident à développer des actions fédératrices en matière d’égalité femmes-hommes. Il faut rappeler que, en dehors des responsabilités occupées depuis sa retraite sportive, Diénébou est une ancienne gloire du basket féminin malien qui a fait les beaux jours du Djoliba AC et des Aigles Dames.

