Coupe du Mali du football féminin 8ème édition : L’amazone CV inscrit son nom dans l’histoire du foot féminin

Le vendredi 9 juin 2023 au stade du 26 mars, l’Amazone de la Commune V a inscrit son nom dans le palmarès des détenteurs de la coupe du Mali du football féminin en privant l’AS Mandé de son 6ème trophée, grâce à sa victoire sur le score de 2-1 lors de la finale de cette 8ème édition de la Coupe du Mali de Football.

Au présidium de cette belle finale on pouvait noter la présence entre autres, du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Construction citoyenne, Mossa AG Attaher, du ministre des Transports et des infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, du ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dedeou Ousmane, du président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré, du président de la commission Ad ’hoc chargée du football féminin, Me Famakan Dembélé et de nombreux cadres et fans du football féminin.

Placée sous la haute présidence du ministre de la Jeunesse, des Sports et la Construction citoyenne, M. Mossa AG Attaher, la finale de la 8ème édition de la coupe du Mali de football féminin s’est tenue le vendredi 09 juin 2023 au stade du 26 mars de Bamako avec à l’affiche l’Amazone CV opposé à l’AS Mandé.

Tenue comme favorite lors de cette finale, l’équipe de l’AS Mandé tenant du titre et recordwomen de cette coupe avec 5 titres (2012, 2014, 2015, 2016, 2022), s’est fait battre par l’Amazone de la commune V (qui remporte ainsi son premier trophée) par le score de 2-1. Pourtant lors de la première mi-temps, l’AS Mandé après les 5 premières minutes a dominé toute cette partie. Tout d’abord avec l’ouverture du score à la 34ème minute de jeu par Salimatou Camara après plusieurs tentatives. S’en suit la domination totale dans le jeu où le ballon se jouait dans le seul camp de l’Amazone. A cause de cette pression, les filles de la CV ont failli faire un auto-goal mais heureusement elles ont su gérer la situation jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre Rokia Fofana pour la pause.

En seconde période, l’Amazone est revenue plus déterminée. Avec un système de repli tactique, elle s’est bien défendue en tenant tête à l’AS Mandé. Et finira par prendre le taureau par les cornes en attaquant et tenter de déjouer le jeu des Mandékaw tout en défendant bec et ongle. Ce qui a presque bloqué l’AS Mandé qui ne trouvait plus son chemin. Cette ténacité a porté fruit, car l’Amazone arrivera à établir la parité à la 86ème de jeu sur une magnifique frappe de Nana Diarra. Ce qui a rendu le match plus engagé et pressant. Pour la simple raison, après cette égalisation, l’AS Mandé très confiante et sous estimant son adversaire, a repris à jouer. Et malgré les deux buts sanctionnés d’hors-jeu de l’AS Mandé par l’arbitre Fofana, les deux équipes terminent le temps règlementaire sur le score de 1-1 partout.

Il a fallu attendre les prolongations pour voir l’Amazone venir à bout de l’AS Mandé à la 109ème minute par un but décisif, signé Aïssata Tapily sur une reprise de tête d’un coup franc tiré par Djelika Diarra. Score final 2-1 pour l’Amazone. Ainsi, devant le petit public présent malgré l’entrée gratuite au stade du 26 mars, les amazones CV arrachent leur premier trophée de cette compétition face à l’AS Mandé. Une équipe qui l’a pourtant battue durant toute la saison 2023. Il faut dire que les Amazones ont pris un sacre revanche sur les Mandékaw.

Il faut signaler que, deux anciennes joueuses de ces différents clubs ont pris part à cette magnifique fête de football féminin, il s’agit de : Zeïnabou Sidibé résidant au Canada du côté des amazones CV, qui a d’ailleurs offert 100000f aux joueuses après leur victoire et Aïcha Samaké du côté de l’AS Mandé évoluant présentement au Sporting Club de CASA au Maroc.

C’est Mme le Ministre de l’Education nationale, Sidibé Ousmane Dédeou qui a remis le trophée à l’équipe vainqueur de cette finale de la 8ème édition de la Coupe du Mali.

