Le tirage au sort de la phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar, organisé du 21 novembre au 18 décembre, a eu lieu ce vendredi soir au Centre des expositions de Doha. La France hérite d’un groupe abordable, tandis que l’Espagne et l’Allemagne s’affronteront dès les poules.

La 22e édition de la Coupe du Monde se déroulera au Qatar dans 234 jours, mais il ne faudra pas attendre autant pour connaître les poules du premier tour de ce Mondial. Dans quelques instants, la cérémonie du tirage au sort de la compétition débutera dès 18 heures au Qatar et sera présentée par deux Anglais : l’acteur Idris Elba et la journaliste Reshmin Chowdhury, et ce, en compagnie de deux anciens champions du monde : l’Allemand Lothar Matthaüs et le Brésilien Cafu. Pour le moment, on connaît 29 sélections sur 32 possibles à 7 mois de l’évènement planétaire, en attendant les barrages intercontinentaux, qui désigneront les trois nations restantes qui complètent le chapeau 4.

Concernant le fonctionnement de ce tirage au sort, les 32 équipes sont réparties en 4 chapeaux selon le classement FIFA de février. À l’exception de l’Europe et l’UEFA avec ses 13 sélections, les autres confédérations (CAF, CONCACAF, CONMEBOL, AFC, OFC) ne pourront pas avoir deux représentants dans une même poule. Dès le départ, le Qatar sera tête de série du groupe A avant que la première partie du tirage ne détermine les autres têtes de séries sur les groupes restants. Après avoir tiré une équipe, une autre boule déterminera la place de la sélection dans la poule concernée, ce qui permettra par la suite de gérer le calendrier de la CdM, qui sera délivré plus tard par la FIFA.

Le tirage complet de la phase de poules

Groupe A

Qatar

Équateur

Sénégal

Pays-Bas

Groupe B

Angleterre

Iran

États-Unis

Ukraine, Écosse ou Pays de Galles

Groupe C

Argentine

Arabie Saoudite

Mexique

Pologne

Groupe D

France

Pérou, Australie ou Emirats arabes unis

Danemark

Tunisie

Groupe E

Espagne

Costa Rica ou Nouvelle-Zélande

Allemagne

Japon

Groupe F

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Groupe G

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Groupe H

Portugal

Ghana

Uruguay

Corée du Sud

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :