Coupe du monde des clubs 2025 : Les arbitres sélectionnés et les innovations prévues

Au total, 117 arbitres (35 arbitres centraux, 58 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo) issus de 41 associations membres officieront les matches. Pour Pierluigi Collina, arbitrer la première édition de cette compétition est un “privilège”. Les arbitres porteront des caméras dont les images seront retransmises par DAZN, le diffuseur mondial exclusif de la compétition, a indiqué la Fifa, organisatrice de la compétition. Si des Africains font partie des heureux arbitres sélectionnés, il n’y a pas, en revanche, de Malien sur la liste.

Après une préparation minutieuse réunissant notamment des arbitres Fifa des six confédérations lors de séminaires, la Commission des Arbitres de la Fifa a dévoilé la liste de ceux qui officieront lors de la prochaine Coupe du monde des clubs qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet prochains dans 12 stades de 11 villes hôtes aux États-Unis. Cette liste comprend 117 arbitres dont 35 arbitres centraux, 58 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo – issus de 41 associations membres. Selon Pierluigi Collina, le président de ladite Commission des Arbitres, diriger la toute première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ sera un grand honneur pour les heureux élus. “Comme pour toute nouvelle compétition, les arbitres qui seront sélectionnés feront partie du cercle très restreint de personnes qui auront la chance de prendre part à cette édition inaugurale. Je suis donc convaincu qu’ils seront tous enthousiastes à l’idée d’être sélectionnés”, a-t-il déclaré. “L’arbitrage a été remarquable lors des dernières compétitions de la FIFA. Plus la barre est haute et plus il est difficile de maintenir un tel niveau de performance. Nous faisons tout notre possible pour que notre ‘Team One’ contribue à la réussite de cette belle compétition.”

“J’aime comparer la préparation d’une équipe d’arbitres à celle d’une équipe de football, car tous doivent travailler dur pour donner le meilleur d’eux-mêmes”, souligne de son côté Massimo Busacca, directeur de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA. “Nous insistons sur l’uniformité et la cohérence, car les règles du football sont les mêmes partout, mais nous devons néanmoins tenir compte des différentes mentalités footballistiques.”

Conformément aux modifications des Lois du jeu approuvé par l’International Football Association Board (IFAB), la Fifa appliquera de nouvelles règles visant à réduire les pertes de temps occasionnées par les gardiens de but. Un corner sera ainsi accordé à l’équipe adverse lorsqu’un gardien garde le ballon plus de huit secondes, avec notamment un décompte visuel de cinq secondes effectué par l’arbitre – à l’heure actuelle, le gardien est sanctionné d’un coup franc indirect s’il conserve le ballon à la main plus de six secondes. Par ailleurs, l’IFAB ayant apporté son soutien à l’expérimentation par la FIFA du port de caméras par les arbitres afin d’identifier des possibilités d’utilisation futures ainsi que d’élaborer des normes de qualité et de sécurité à cet égard, les arbitres de la Coupe du Monde des Clubs seront équipés de telles caméras. Leurs images seront retransmises en direct par DAZN, le diffuseur mondial exclusif de la Coupe du Monde des Clubs 2025. “Nous pensons qu’il s’agit d’une bonne occasion d’offrir aux téléspectateurs une nouvelle expérience, grâce à des images prises d’un point de vue qui n’a jamais été proposé auparavant”, a déclaré M. Collina, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un simple test. “Cette initiative est pertinente pour la formation des arbitres, car c’est important de pouvoir se mettre à la place de l’arbitre lors du débriefing, afin d’évaluer la façon dont celui-ci a pris ses décisions, son point de vue, etc. Cette expérience est donc à la fois novatrice pour les diffuseurs et pour la formation des arbitres”, a-t-il ajouté.

Bangaly, avec Fifa.com

