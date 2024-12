Coupe du Monde des Clubs : L’Afrique, mieux qu’il y a une décennie ?

Alors que sa phase finale est prévue du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis d’Amérique, le tirage au sort de la première édition de la Coupe du monde des clubs avec 32 équipes a été effectué le jeudi 5 décembre 2024. Réunissant les représentants des six Confédérations de football, le tournoi verra la participation de quatre clubs africains. L’Afrique dont la meilleure performance remonte à 2010 est ainsi fixée sur sort. Pourrait-elle faire mieux qu’il y a plus d’une décennie ?

La Coupe du monde des clubs 2025 sera la première édition à se dérouler avec 32 équipes. Créée en 2000, la compétition regroupait jusque-là les différents champions des Confédérations. Mais à partir de l’édition 2025, la Fifa, dans sa volonté d’élargir la compétition a revu à la hausse le nombre de clubs participant en changeant au passage la périodicité de la compétition qui passe de format annuel au format quadriennal. De ce fait, l’Afrique a bénéficié de quatre places contre une place lors des précédentes éditions du tournoi.

Ainsi, aux Etats-Unis d’Amérique, les représentants du continent seront Al Ahly (Egypte, qualifié via la Ligue des champions de la Caf dont il a été vainqueur en 2020/21, 2022/23 et 2023/24, Wydad (Maroc, qualifié via la Ligue des champions de la CAF 2021/22, Espérance Sportive de Tunis (Tunisie, qualifiée via la voie du classement CAF et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud, qualifié via la voie du classement Caf. Après le tirage au sort effectué le jeudi passé, ils ont été donc fixés sur l’identité de leurs adversaires de groupes.

Si les Tunisiens de l’Espérance Sportive de Tunis seront opposés à Flamengo, Chelsea et Club León dans le Groupe D, les Marocains du Wydad AC en découdront avec Manchester City, la Juventus et Al Ain FC dans le Groupe G. De son côté, Al Ahly d’Egypte, champion d’Afrique en titre a hérité du groupe du pays hôte à savoir le groupe A où évolue l’Inter Miami de Lionel Messi en plus des Brésiliens de S.E Palmeiras (Brésil) et des Portugais du FC Porto (Portugal). Quant au 4e représentant africain, le Mamelodi Sundowns, il se trouve dans un groupe F composé de Fluminense FC (Brésil), Borussia Dortmund (Allemagne) et Ulsan HD (République de Corée)

Avec 32 équipes réparties entre huit groupes, les équipes s’affrontent en aller simple et les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition avant de prétendre aux quarts, demi-finales et enfin la finale qui se jouera au MetLife Stadium de New York New Jersey le 13 juillet.

Champion d’Afrique 2010, le Tout Puissant Mazembe de la R.D Congo reste la meilleure équipe africaine de la compétition après avoir joué et perdu l’unique finale pour un club africain en 2010 face à l’Inter Milan.

Alassane Cissouma

Groupe A

SE Palmeiras (Brésil)

FC Porto (Portugal)

Al Ahly FC (Egypte)

Inter Miami CF (États-Unis)

Groupe B

Paris Saint-Germain (France)

Atlético de Madrid (Espagne)

Botafogo (Brésil)

Seattle Sounders FC (Etats-Unis)

Groupe C

FC Bayern München (Allemagne)

Auckland City FC (Nouvelle-Zélande)

CA Boca Juniors (Argentine)

SL Benfica (Portugal)

Groupe D

CR Flamengo (Brésil)

Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

Chelsea FC (Angleterre)

Club León (Mexique)

Groupe E

CA River Plate (Argentine)

Urawa Red Diamonds (Japon)

CF Monterrey (Mexique)

FC Internazionale Milano (Italie)

Groupe F

Fluminense FC (Brésil)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Ulsan HD (République de Corée)

Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud)

Groupe G

Manchester City (Angleterre)

Wydad AC (Maroc)

Al Ain FC (Emirats arabes unis)

Juventus FC (Italie)

Groupe H

Real Madrid C. F. (Espagne)

Al Hilal (Arabie saoudite)

CF Pachuca (Mexique)

FC Salzburg (Autriche)

