A l’issue de la première journée de groupes, la Fifa a communiqué sur le nombre de billets vendu ainsi que sur l’affluence dans les stades de compétition. L’instance dirigeante du football mondial a estimé à 3 millions, le nombre de billets vendus avant d’indiquer que l’affluence a été chiffrée à 94 % à l’issue des 24 premiers matches.

Selon la Fifa, l’affluence évaluée à 94 % a été atteinte le jour où la barre des trois millions de billets vendus a été atteinte. Sur les 24 premiers matches, la victoire du Brésil sur la Serbie (2-0) aura été celui ayant a attiré le plus de spectateurs jusqu’ici. Le même jour, le Fifa Fan Festival de Doha a accueilli 98 000 visiteurs, ajoute la Fifa.

Après l’entrée en lice des 32 équipes dans la Coupe du Monde de la Fifa et la vente de plus de 3 millions de billets pour le tournoi – les chiffres officiels montrent que l’affluence moyenne globale des matches atteint le taux de 94 % par rapport à la capacité des stades.

Cette fréquentation élevée s’inscrit dans la droite ligne des informations récentes, selon lesquelles les chiffres préliminaires de l’audience télévisée sont en hausse à travers le monde par rapport à la phase finale précédente.

La plus forte affluence a été enregistrée lors de la rencontre Brésil-Serbie disputée au Lusail Stadium le 24 novembre, 88 103 spectateurs s’étant déplacés pour voir la Seleção s’imposer 2-0. Le même jour, le Fifa Fan-Festival organisé au parc Al Bidda de Doha a également connu sa plus importante fréquentation cumulée, avec un total de 98 000 visiteurs tout au long de la journée. Cet événement multinational et pluriculturel retransmet tous les matches du tournoi sur écran géant, tout en proposant des divertissements gratuits entre les rencontres, dont des concerts d’artistes de renommée internationale. « Bien qu’à l’heure actuelle, peu, voire aucun billet ne soit disponible pour la plupart des matches, il est rappelé aux fans de consulter régulièrement Fifa.com/tickets, car des billets supplémentaires pourraient être mis à disposition et la plateforme de revente est ouverte », a indiqué la Fifa à la date du 25 novembre.

En début de semaine passée, la Fifa a également clarifié les capacités officielles et les normes du tournoi pour chacun des huit stades de la 22ème Coupe du Monde. Il a été confirmé que les capacités des enceintes ultramodernes du Qatar sont conformes, et même surpassent les exigences de la Fifa. « Ainsi, la Fifa demande que les stades où se dérouleront la finale, le match d’ouverture et les demi-finales puissent accueillir un minimum de 80 000 et 60 000 spectateurs respectivement : le Lusail Stadium (88 966) et l’Al Bayt Stadium (68 895) dépassent largement cette condition. Pour toutes les autres rencontres, une capacité minimum de 40 000 places est requise. Le Stadium 974 démontable, le plus compact des stades de Qatar 2022, en propose 44 089. Les chiffres des capacités ont été finalisés une fois toutes les dispositions opérationnelles prises, depuis le plan des stades jusqu’aux infrastructures temporaires prévues pour les médias, les diffuseurs et les invités. Il a également été expliqué que les capacités pour des matches spécifiques, tels que la rencontre inaugurale et la finale, peuvent varier légèrement. Les chiffres de la version héritage sont différents et fournis par le pays hôte », peut-on lire sur le site de l’instance.

A C.

