En réalisant un doublé contre la Pologne en 8es de finale, Kylian Mbappé a inscrit ses 8e et 9e buts en Coupe du monde en deux participations à la compétition. C’est un but de plus que Cristiano Ronaldo (8 buts en 5 coupes du monde) et autant que Lionel Messi (9 buts également en 5 coupes du monde), à en croire des chiffres donnés par la Fifa, organisatrice de la compétition.

Kylian Mbappé en est à 5 buts inscrits dans le tournoi. Le Français se rapproche match après match d’illustres légendes de la Coupe du Monde. À 23 ans, il ambitionne de soulever à nouveau le trophée le 18 décembre après le sacre de la France en 2018 en Russie, rappelle la Fifa affirmant que la trace laissée par l’attaquant français dans cette 22e édition de la Coupe du Monde de la Fifa restera quoi qu’il advienne indélébile. A la suite de son doublé face à la Pologne lors des 8es de finale, le joueur du Paris Saint-Germain a signé ses 4e et 5e buts dans le tournoi, s’invitant au sommet du classement des buteurs de la présente édition de la Coupe du monde.

« C’est d’ailleurs la première fois dans l’histoire du tournoi qu’un footballeur inscrit un doublé en huitième de finale dans deux Coupes du Monde consécutives. À Russie 2018, le natif de Bondy avait en effet marqué à deux reprises lors de l’inoubliable succès obtenu par les Bleus face à l’Argentine (4-3) », nous apprend l’instance dirigeante du football mondial. « À 23 ans, Kylian Mbappé est au sommet de son art et il a déjà éclipsé des légendes françaises comme Thierry Henry, Michel Platini ou Zinédine Zidane du haut de ses 9 buts dans la compétition (4 en 2018, 5 actuellement au Qatar).

Marquer autant de réalisations en Coupe du monde avant même d’avoir soufflé sa 24e bougie est tout simplement inédit. Ni le Roi Pelé, ni le grand Ronaldo ni même le meilleur buteur de l’histoire du Mondial Miroslav Klose ne pouvaient se targuer de posséder pareil bilan au même âge. Au jeu des comparaisons, Mbappé compte autant de buts dans la compétition que Lionel Messi et désormais un de plus que Cristiano Ronaldo. Différence notable : les deux légendes ont dépassé les 35 ans et cumulent l’une et l’autre 5 Coupes du Monde, là où le Français ne vit au Qatar que sa deuxième participation à la compétition.

En sachant que contrairement à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Parisien compte déjà un titre mondial en autant de participations », renchérit la Fifa qui s’interroge à savoir jusqu’où peut aller cet épatant jeune homme pour qui tout semble si facile ? « Dépasser les 16 buts inscrits par Miroslav Klose semble légitimement faisable étant donné le très jeune âge du joueur tricolore. Rejoindre les nombreuses légendes ayant gagné deux fois la compétition semble également dans les cordes de l’attaquant, notamment eu égard à la forme générale du football français », croit-elle savoir avant d’admettre qu’il est évidemment trop tôt et même encore hors de propos d’imaginer Mbappé rejoindre l’immense Pelé, seul et unique joueur à avoir soulevé trois fois le trophée.

« Si la France l’emporte le 18 décembre prochain néanmoins, nul doute que le joueur et davantage les observateurs commenceront à y penser », reconnait-elle quand même. Evoquant la Coupe du monde, le principal intéressé a laissé entendre que : « C’est la compétition de mes rêves. Le seul objectif, c’est de gagner la Coupe du Monde, c’est mon rêve, mon unique rêve, c’est la raison pour laquelle je suis ici ».

A C.

COUPE DU MONDE QATAR 2022

Classement des meilleurs buteurs

Avec 5 buts, le Français Kylian Mbappé prend la tête du classement du Soulier d’or de la Coupe du monde Qatar 2022. L’attaquant de Paris Saint-Germain est bien parti pour succéder à l’Anglais Harry Kane, Soulier d’or en 2018, qu’il affrontera d’ailleurs ce samedi en quarts de finale.

Auteur de 5 buts :

Kylian Mbappé (France)

Auteurs de 3 buts :

Álvaro Morata (Espagne) Lionel Messi (Argentine) Gonçalo Ramos (Portugal) Marcus Rashford (Angleterre) Bukayo Saka (Angleterre) Olivier Giroud (France) Richarlison (Brésil) Enner Valencia (Équateur) Cody Gakpo (Pays-Bas)

Auteurs de 2 buts :

Bruno Fernandes (Portugal) Niclas Füllkrug (Allemagne) Vincent Aboubakar (Cameroun) Mehdi Taremi (IR Iran) Robert Lewandowski (Pologne) Kai Havertz (Allemagne) Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) Ferran Torres (Espagne) Julián Álvarez (Argentine) Ritsu Doan (Japon) Breel Embolo (Suisse) Mohammed Kudus (Ghana) Aleksandar Mitrović (Serbie) Salem Al-Dawsari (Arabie saoudite) Cho Guesung (République de Corée) Andrej Kramarić (Croatie).

Que dit le règlement ? : Le Soulier d’or sera décerné au joueur qui marquera le plus grand nombre de buts dans la compétition finale. Si deux joueurs ou plus marquent le même nombre de buts, le vainqueur sera déterminé par le nombre de passes décisives (déterminé par les membres du Groupe d’étude technique). Si deux joueurs ou plus sont encore ex æquo après avoir pris en compte le nombre de passes décisives, le nombre total de minutes jouées sera comptabilisé, le joueur ayant joué le moins de temps étant classé premier.

A C.

Commentaires via Facebook :