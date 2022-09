L’édition inaugurale de la Coupe de football d’Orange Mali Sugu a débuté, le vendredi 02 septembre 2022 sur le terrain de l’Association Sportive de Korofina (ASKO). Les équipes participantes, qui représentent les deux rives de Bamako, s’affronteront en élimination directe et le vainqueur remportera la coquette somme d’un million de FCFA. Les agents d’orange Mali Sugu profiteront de cette coupe pour faire la promotion de certains produits phares.

Le match inaugural a opposé Connecte foot de Djoumanzana à l’AS Djélibougou. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager lors de la première mi-temps qui s’est soldée par le score nul et vierge de zéro but partout. Il a fallu attendre la seconde période pour voir les jeunes de Djélibougou scorer à deux reprises par leur milieu de terrain, Mahamane Adiaviakoye. L’arbitre siffle la fin du match sur ce score de deux buts à zéro en faveur de l’AS Djélibougou qui continuera sa course dans la coupe. Connecte foot quittera la compétition et attendra l’année prochaine. « Nous avons fait un bon match, même si notre première mi-temps n’a pas été fructueuse », confie le double buteur Mahamane Adiaviakoye. « Nous avons continué à travailler au retour des vestiaires et nous avons fini par l’emporter. Ce tournoi est une belle opportunité pour nous. Ça faisait longtemps que je rêvais de participer à une compétition de ce type. Il ne nous reste plus qu’à faire honneur à notre statut d’équipe ambitieuse », conclut-il.

Fahad Thiam, responsable de la Direction de distribution d’Orange Mali, a signalé que cette coupe est une occasion pour les jeunes de Bamako de s’affronter dans un esprit pacifique et de tenter de remporter la somme d’un million de FCFA durant ces vacances. Il a fait savoir que les agents d’orange Mali sugu saisiront l’occasion pour faire la promotion des produits auprès des clients de la société. Thiam a affirmé que la compétition continuera jusqu’au 15 octobre 2022 et opposera les équipes de Bamako rive gauche et rive droite. Enfin, il a souligné que le vainqueur remportera la somme d’un million de FCFA.

Moussa Samba Diallo

