Cristiano Ronaldo serait prêt à quitter la Juventus si le Real Madrid l’appelle

À 36 ans, Cristiano Ronaldo reviendra-t-il au Real Madrid la saison prochaine? Selon le journal espagnol Marca, le Portugais est prêt à quitter la Juventus, s’il est appelé par la direction merengue. Les rumeurs continuent d’enfler et ce transfert pourrait être l’un des feuilletons de cet été.

“Si Cristiano Ronaldo est appelé par le Real Madrid, il quittera la Juventus”, affirme Marca ce mercredi. Le Portugais serait enthousiaste à l’idée d’un retour dans la capitale espagnole, où il a connu de nombreux succès. “CR7″ a notamment remporté deux fois la Liga (2012, 2017) et quatre fois la Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018) avec le Real. Selon Marca, Ronaldo est toujours convaincu qu’il peut mener les troupes de Zidane vers de nouveaux trophées.

Zidane laisse la porte ouverte

“Ronaldo de retour au Real? C’est possible, c’est possible”, avait déclaré Zinédine Zidane il y a quelques semaines. “Nous connaissons Ronaldo et nous savons tout ce qu’il a fait pour notre club. J’ai eu la chance de l’entraîner et c’est vraiment impressionnant ce qu’il peut faire. Mais aujourd’hui, c’est la Juventus qui en profite et nous devons respecter cela.”

Karim Benzema a également déclaré lors d’une interview qu’il aimerait rejouer aux côtés de Ronaldo. “Ensemble, nous avons réalisé beaucoup de choses, marqué beaucoup de buts, fait de belles actions. C’était il y a trois ans déjà. Bien sûr, je veux revivre ça, mais je n’ai pas mon mot à dire. Je ne suis ni entraîneur ni président, et je ne sais pas non plus comment Cristiano se sent à la Juventus.”

Les remplaçants de “CR7″ ne marquent pas de points

Depuis le départ de “CR7″ du Real, ceux qui devaient le remplacer ont du mal à s’imposer. Pourtant, la “Casa Blanca” a dépensé pas moins de 304 millions d’euros pour sa ligne d’attaque depuis 2018: Eden Hazard (115 millions d’euros), Vinicius (45), Rodrygo (45), Mariano Díaz (22), Luka Jovic (60) et Brahim Díaz (17).