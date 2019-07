Le Centre RDM (Rue du Maire A Champigny en France), situé à Yirimadjo en Commune VI du district de Bamako, a abrité le samedi 6 juillet, la finale de la première édition du tournoi de football dénommé ‘’Dembelition Cup’’. Au terme d’un match à sens unique, le FC Mansa a remporté le trophée de cette première édition en battant le FC Point de Corner par le score sans appel de 3 buts à 0. En plus du parrain Moussa Dembélé, international français d’origine malienne, on notait la présence de Diakaridia Diakité représentant le ministre des Sports.

Parrainée par le Franco-malien Moussa Dembélé, qui évolue actuellement à l’Olympique Lyonnais, la première édition du tournoi de football dénommé ‘’Dembelition Cup’’ a, au départ regroupé 16 équipes issues de la Commune VI. Après la phase à élimination directe, le FC Mansa et le FC Point de Corner se sont retrouvés en finale.

Dans une partie de 2×15 minutes sur un terrain réduit à 6 contre 6, les deux équipes vont émerveiller le public de Yirimadjo à travers un football chatoyant et marqué surtout par des gestes spectaculaires. Pour ce duel entre les deux meilleures formations dudit tournoi, les choses sont allées vite et même très vite car huit minutes ont seulement suffi à Mohamed Coulibaly d’ouvrir le score pour le FC Mansa (1-0, 8’). Quatre minutes plus tard, Bekaye Diawara va doubler la mise (2-0, 12’). Cueillie à froid, la formation du FC Point de Corner va tenter d’établir la parité avant la fin de la première période. Mais elle n’y parviendra pas. C’est sur ce score de 2 buts à 0 en faveur du FC Mansa que l’arbitre central va renvoyer les deux équipes aux vestiaires.

De retour sur le terrain, les joueurs du FC Mansa vont à nouveau prendre le jeu à leur compte. A la conclusion d’un joli mouvement collectif, Mohamed Coulibaly porte le score à 3 inscrivant ainsi son doublé de la soirée. Piquée dans son orgueil, la formation du FC Point de Corner a beau essayé de revenir au score sans jamais y parvenir.

Au terme d’un match à sens unique, le FC Mansa sans surprise, va remporter le trophée de la première édition de ‘’Demebelition Cup’’ en s’imposant par le score de 3 buts à 0.

Au chapitre des récompenses individuelles et collectives, le FC Mansa, en plus du trophée a reçu un géant cheque tandis que l’équipe vaincue, le FC Point de Corner s’est consolée avec un bouquet de fleur plus un chèque également.

Auteur d’un somptueux doublé lors de cette finale, Mohamed Coulibaly s’est emparé du trophée du meilleur buteur tandis que Moussa Diop du FC Point de Corner a été désigné meilleur joueur du tournoi. Ils ont tous été primés. “L’objectif c’est de donner une chance aux jeunes de se produire. Je pense que c’est important, car ça va permettre à la jeunesse malienne de se divertir un peu. C’est bien pour ces nombreux jeunes qui rêvent de faire une carrière professionnelle dans le football. Donc ça va les aider aussi à changer un peu d’air. Ça a été une occasion pour la plupart d’entre eux de montrer leur talent. C’est la première fois que nous organisons cet évènement. C’est une belle réussite. On va tout faire pour le pérenniser“, a promis l’international Français, Moussa Dembélé.

Né le 12 juillet 1996 à Pontoise, en France, Moussa Dembélé a marqué les beaux jours du club légendaire écossais de Celtic Glasgow entre 2016 et 2018.

Au cours de son bref passage en Ecosse, le joueur de 22 ans a été deux fois sacré champion d’Ecosse (2017 et 2018). Auteur de 51 buts en 94 matches sous les couleurs de Glasgow, le jeune franco-malien a une fois soulevé la coupe d’Ecosse (2018), il a aussi remporté la Coupe de la ligue écossaise à deux reprises (2016 et 2017).

Par ailleurs, ce sont ses fans à Celtic Glasgow qui lui ont donné ce sobriquet de ‘’Dembelition’’, la synchronisation de Dembélé et démolition. En lui donnant ce surnom, les supporters de Glasgow essayent de décrire le mental d’acier que Dembélé a mais aussi et surtout le fait qu’il démolie tout sur son passage d’où ce surnom.

L’on se rappelle, Dembélé avait inscrit un triplé lors de son premier derby face à Glasgow Rangers dans le grand derby de Glasgow permettant à sa formation de remporter le match. Grâce à cet exploit réalisé par Moussa Dembélé, le derby de Glasgow connait depuis une autre appellation. C’est le ‘’Dembelion day’’ qui veut dire en français le jour de démolition.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :