Dans le but de permettre au Mali de mettre sur pied des équipes compétitives, de glaner des trophées sur le plan continental et mondial dans les disciplines comme le close combat, le karaté et autres disciplines assimilées, l’Association Malienne de Close Combat, Karaté et Disciplines Assimilées (AMCCKDA) a lancé ses activités le samedi 23 Mars 2019 dans la cour de l’école fondamentale de Sébénikoro secteur7. C’était devant un parterre d’acteurs engagés pour l’essor des disciplines au Mali dont le président de l’Association Fadensé Traoré, le parrain Aboubacar Magassouba, fodé Magassouba l’un des précurseur du close combat au Mali ainsi que Modibo Fofana le directeur technique national.

Après une démonstration spectaculaire des combattants de plusieurs disciplines venus différents horizons. Le président de l’Association Malienne de Close Combat, Karaté et Disciplines Assimilées (AMCCKDA) Fadensé Traoré a expliqué qu’ils comptent insuffler un nouveau souffle aux disciplines afin de mettre sur pied une équipe compétitive capable de représenter valablement le Mali et de récolter des médailles sur toutes les scènes.

Selon lui, les talents ne manquent pas et a fait savoir que ce lancement des activités sera une aubaine pour consolider les forces et de préparer les futurs champions du Mali. Il a signalé qu’ils ne forment pas les jeunes afin qu’ils aillent se battre dans la rue mas qu’ils inculquent plutôt les valeurs morales aux jeunes pour les préparer à affronter la vie.

Aboubacar Magassouba le parrain de la cérémonie et non moins secrétaire général de la jeunesse RPM de la commune IV a rassuré le président de l’Association malienne de Close Combat, Karaté et Disciplines Assimilées de son engagement à les accompagner dans le but de leur permettre de rehausser le drapeau malien sur les scènes continentales et internationales. Il a convié les parents à encourager leurs enfants à pratiquer les disciplines qui non seulement leur permettront d’avoir une occupation mais surtout sera une aubaine pour eux de gagner leur vie.

Le Directeur technique national Modibo fofana a dans ses propos étalé l’énorme potentialité dont possède le Mali et s’est dit convaincu que les fruits du travail abattu seront bientôt cueillis. La remise des distinctions aux acteurs du renouveau du close combat, du karaté et autres disciplines assimilées a mis un terme aux travaux de lancement des activités de l’Association Malienne de Close Combat, Karaté et Disciplines Assimilées (AMCCKDA).

Moussa Samba Diallo

