Eliminatoires CAN 2023 : Les Aigles se font désirer !

Alors qu’une victoire suffisait à leur bonheur pour se qualifier pour la phase finale de la Can Côte d’Ivoire, les Aigles ont manqué le coche en s’inclinant (1-0) face à la Gambie lors de la 4e journée des éliminatoires. Une défaite qui retarde une qualification qui était à portée de main à deux journées de la fin des qualificatifs.

Après un démarrage en trombe, les Aigles du Mali marquent le pas dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations/Côte d’Ivoire-2023. Auteurs de 3 victoires de rang pour le compte des 3 premières journées, les hommes d’Eric Sékou Chelle étaient à une petite victoire de composter le ticket qualificatif pour la phase finale de la compétition.

Malheureusement, ils ont retardé l’échéance en échouant lors de la 4e journée éliminatoire disputée le mardi passé. Battus par les Scorpions de Gambie (1-0), qu’ils avaient pourtant dominés à Bamako (2-0) trois jours plutôt, les Aigles se compliquent la tâche avec ce revers.

Avec désormais 9 points, ils restent sous la menace du Congo et de la Gambie qui comptent chacun 6 points. Dans cette contre-performance, qui met le Mali dans une situation embarrassante, le sélectionneur ne peut pas se dédouaner. Et pour cause, le technicien malien a opéré 8 changements dans son Onze de départ lors de cette 4e journée par rapport à la 3e journée remportée à domicile.

Sur les 11 joueurs alignés d’emblée, seul le portier Ismaël Diawara, le défenseur Mamadou Fofana et l’attaquant Sékou Goïta avaient été reconduits. Un remaniement presque complet qui n’a pas donné le résultat escompté, dont Eric Sékou Chelle admet l’entière responsabilité. “On s’est compliqué la tâche”, a-t-il admis.

Néanmoins, l’ancien défenseur des Aigles se montre optimiste et confiant. “Je reste confiant. J’ai confiance en mon staff, j’ai confiance en mes joueurs. On va digérer cette défaite et mieux se préparer pour le prochain match en juin contre le Congo”, s’est-il montré confiant. Malgré tout, la qualification n’est toujours pas acquise pour le Mali qui devra aller chercher 3 points lors des deux journées restantes. Pas une mince affaire contre des adversaires plus que jamais galvanisés après que le groupe soit relancé.

Six pays rejoignent la Côte d’Ivoire

A l’inverse du Mali qui a raté une belle occasion de se mettre à l’abri de tout calcul de dernière minute, 6 pays ont réussi à décrocher leur ticket qualificatif à 2 journées du terme des éliminatoires. Il s’agit de : Sénégal, Burkina Faso, Afrique du Sud, Algérie, Maroc, Tunisie. Ces 6 nations rejoignent ainsi le pays hôte, la Côte d’Ivoire à deux journées de la fin des éliminatoires.

Deux pays disqualifiés

Dans les groupes éliminatoires, deux pays ont été disqualifiés par la Can avant même l’entame des épreuves. Il s’agit du Kenya et du Zimbabwe pour ingérence gouvernementale. “En conséquence de l’échec de leurs suspensions par la Fifa, la Caf a confirmé que le Kenya et le Zimbabwe ne participeront pas aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023. La Caf les avait inclus dans le tirage au sort officiel plus tôt en avril 2022 à condition que la suspension soit levée deux semaines avant leur premier jour de match. Le Kenya et le Zimbabwe, suspendus pour ingérence politique, ne remplissent pas encore les critères requis par le Congrès de la Fifa comme condition préalable à la levée de leur suspension. En conséquence : en raison de la suspension, les dispositions suivantes s’appliqueront : Les deux associations ; La Fédération kényane de football (FKF) et la Fédération zimbabwéenne de football (Zika) seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Les groupes C et K ne seront composés que de trois équipes et l’ordre des matchs sera maintenu conformément au calendrier des matchs qui aura été communiqué aux équipes après le tirage au sort. Les équipes première et finaliste de ces groupes se qualifieront pour le tournoi final”, explique la cellule de communication de la Confédération africaine de football, organisatrice de la Can.

A Cissouma

CLASSEMENTS DES GROUPES

Groupe A : Guinée-Bissau, Maurice, Nigeria, Sierra Leone

Nigéria : 9 pts (4 matches joués, différence de buts +11) Guinée-Bissau : 7 pts (4 matches joués, différence de buts +4) Sierra Leone : 5 pts (4 matches joués, différence de buts +1) Sao Tomé-et-Principe : 1 pt (4 matches joués, différence de buts -16)

Groupe B : Burkina Faso, Cap-Vert, Eswatini, Togo

Burkina Faso : 10 pts (4 matches joués, différence de buts +5) Cap-Vert : 7 pts (4 matches joués, différence de buts +1) Eswatini (Swaziland) : 2 pts (4 matches joués, différence de buts -3) Togo : 2 pt (4 matches joués, différence de buts -2)

Groupe C : Burundi, Cameroun, Kenya (disqualifié), Namibie

Namibie : 5 pts (3 matches joués, différence de buts +1) Cameroun : 4 pts (3 matches joués, différence de buts 0) Burundi : 1 pt (2 matches joués, différence de buts -1)

Groupe D : Egypte, Ethiopie, Guinée, Malawi

Egypte : 9 pts (4 matches joués, différence de buts +5) Guinée : 9 pts (4 matches joués, différence de buts +3) Malawi : 3 pts (4 matches joués, différence de buts -6) Ethiopie : 3 pts (4 matches joués, différence de buts -2)

Groupe E : Angola, République Centrafricaine, Ghana, Madagascar

Ghana : 8 pts (4 matches joués, différence de buts +4) République Centrafricaine : 7 pts (4 matches joués, différence de buts + 4) Angola : 5 pts (4 matches joués, différence de buts 0) Madagascar : 1 pt (4 matches joués, différence de buts -8)

Groupe F : Algérie, Niger, Tanzanie, Ouganda

Algérie : 12 pts (4 matches joués, différence de buts +6) Tanzanie : 4 pts (4 matches joués, différence de buts -1) Ouganda : 4 pt (4 matches joués, différence de buts -1) Niger : 2 pts (4 matches joués, différence de buts -2)

Groupe G : Congo, Gambie, Mali, Soudan du Sud

Mali : 9 pts (4 matches joués, différence de buts +7) Congo : 6 pts (4 matches joués, différence de buts -3) Gambie : 6 pts (4 matches joués, différence de buts -1) Soudan du Sud : 3 pts (4 matches joués, différence de buts -3)

Groupe H : Comores, Côte d’Ivoire, Lesotho, Zambie

Côte d’Ivoire : 10 pts (4 matches joués, différence de buts +6) Zambie : 9 pts (4 matches joués, différence de buts +3) Comores : 3 pts (4 matches joués, différence de buts -2) Lesotho : 1 pt (4 matches joués, différence de buts -6)

Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan

Gabon : 7 pts (4 matches joués, différence de buts +1) Soudan : 6 pts (4 matches joués, différence de buts -2) Mauritanie : 4 pts (3 matches joués, différence de buts +1) République Démocratique du Congo : 3 pts (3 matches joués, différence de buts 0)

Groupe J : Botswana, Guinée équatoriale, Libye, Tunisie

Tunisie : 10 pts (4 matches joués, différence de buts +8) Guinée Equatoriale : 9 pts (4 matches joués, différence de buts +1) Libye : 3 pts (4 matches joués, différence de buts -5) Botswana : 1 pt (4 matches joués, différence de buts -4)

Groupe K : Liberia, Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe (disqualifié)

Maroc : 6 pts (2 match joués, différence de buts +3) Afrique du Sud : 4 pts (3 matches joués, différence de buts 0) Libéria : 1 pt (3 matches joués, différence de buts -3)

Groupe L : Bénin, Mozambique, Rwanda, Sénégal

Sénégal : 12 pts (4 matches joués, différence de buts +8) Mozambique : 4 pts (4 matches joués, différence de buts -4) Rwanda : 2 pts (3 matches joués, différence de buts -1) Bénin : 1 pt (3 matches joués, différence de buts -3)

