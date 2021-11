Eliminatoires CAN : Le Mali soumet la Guinée, la Côte d’Ivoire bat le Niger pour atteindre le deuxième tour

Le Mali a décroché sa place pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations féminine après avoir battu la Guinée 2-0 à Conakry, le lundi 25 octobre dernier. L’aller, à Bamako, les Maliennes avaient été tenues en échec 2-2 par les Guinéennes au stade Modibo Keïta. Cinq jours plus tard, au stade Général Lansana Conté, les deux équipes ont joué une première mi-temps sans but jusqu’à ce qu’Aissata Traoré brise la résilience des Guinéennes 11 minutes après la reprise.

Les Aigles Dames ont maintenu leur quête d’un second but face aux hôtes et le sublime coup franc d’Aigueissa Diarra à 13 minutes du temps réglementaire a porté le score à deux-zéro.

Le Mali affrontera le Sénégal au deuxième tour des éliminatoires. Quatrième de la précédente CAN au Ghana en 2018, les Aigles Dames viseront à surpasser leur meilleure performance lors de la CAN au Maroc en 2022, où elles tenteront également de se qualifier pour leur toute première Coupe du monde féminine en 2023.

Les qualifiés pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2022 sont connus. Toutefois, le vainqueur entre le match Soudan-Algérie n’a pas pu être déterminé. A l’aller, les Algériennes se sont imposées 14-0, mais le match a été reporté en raison de la situation au Soudan.

Ligue des champions féminines de la CAF : Wadi Degla-AS Mandé en ouverture de la compétition

Le moment tant attendu est enfin arrivé. La phase finale de l’édition inaugurale de la Ligue des champions féminine de la CAF débute ce vendredi 5 novembre, au Caire en Egypte et se poursuivra jusqu’au 19 novembre. En ouverture du tournoi, ce vendredi, le club hôte Wadi Degla FC, douze fois champion d’Egypte, sera face à l’AS Mandé, vainqueur des éliminatoires de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) et triple champion du Mali. Les deux équipes ont été logées dans le groupe A aux côtés de Malabo King’s FC, vainqueur des éliminatoires de l’UNIFFAC et champion de Guinée Equatoriale ainsi que Hasaacas Ladies FC (Ghana), vainqueur des éliminatoires de l’UFOA B et club super-puissant du Ghana.

L’AS Mandé effectuera sa deuxième sortie le lundi 8 novembre contre les Ghanéennes de Hasaacas Ladies FC avant d’affronter le jeudi 11 novembre les Équato-Guinéennes de Malabo King’s FC.

« Nous partons à chances égales parce que ce sont des équipes qui ont été désignées comme championnes de leurs zones respectives. Cela veut dire que nous avons pratiquement le même niveau et les mêmes considérations», a déclaré l’entraîneur de l’AS Mandé, Abdramane Maïga. Il a désigné tout de même un favoris dans le groupe. « Je ne crains aucune équipe du groupe mais je peux au moins designer une comme la favorite, c’est le pays organisateur qui est l’Egypte et pas seulement à travers son talent ou parce que c’est un pays de football ; mais aussi parce que le tournoi se joue chez elle et le public lui sera quasiment acquis», a-t-il ajouté, indiquant que ses ambitions sont légitimes comme toutes les autres équipes. «Nous comptons faire une prestation sur mesure, c’est à dire faire une place honorable à l’équipe, surtout par rapport au pays», a conclu Abdramane Maïga.

Le groupe B mettra aux prises Vihiga Queens – vainqueur des éliminatoires de la zone CECAFA et de la Ligue de football féminin au Kenya en 2017, 2018 et 2019, et Mamelodi Sundowns – vainqueur des éliminatoires de la zone COSAFA et trois fois champion d’Afrique du Sud, ASFAR (Maroc) – vainqueur des éliminatoires de l’UNAF ainsi que Rivers Angels (Nigeria), vice-champion des éliminatoires de l’UFOA B et du Nigeria.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, prévues le lundi 15 novembre, alors que la grande finale se déroulera le vendredi 19 novembre.

Fatoumata Diarra : le milieu de terrain inarrêtable de l’AS Mandé

Trois (3) fois meilleure joueuse de la finale de la Coupe du Mali, deux (2) fois meilleure joueuse footballeuse du Mali, deux (2) fois meilleure joueuse du championnat national, meilleure joueuse et meilleure buteuse du tournoi qualificatif de l’UFOA A (au Cap-Vert), Fatoumata Diarra a un palmarès qui ferait pâlir n’importe quelle autre joueuse.

Surnommée “Beckham” en raison de son adresse sur les coups de pied arrêté, le milieu de terrain de l’AS Mandé est certainement l’une des joueuses les plus expérimentées de cette Ligue des Champions Féminine de la CAF TotalEnergies, Egypte 2021.

Cela fait 21 ans qu’elle pratique le football, avec l’AS Mandé à l’exception de la saison 2008-2009 où elle a été prêtée au club FC Amazones.

Née le 15 avril 1986 à Bamako, Diarra a toujours été passionnée par le football.

Dans cet entretien accordé à CAFOnline.com, l’internationale malienne de 35 ans revient sur son parcours, son commerce et ses prétentions pour la première compétition interclubs féminine.

CAFOnline.com : Comment as-tu débuté ton aventure dans le football ?

Fatoumata Diarra : Je jouais aux billes et faisais des courses de pneus dans la rue ainsi que le mercenariat avec certaines équipes de garçons lors des coupes dans le quartier (Lafiabougou). C’est Salimata Kone, l’actuelle capitaine du Mandé, qui a parlé de moi avec les responsables du club. Ils sont venus me chercher pour m’intégrer avec les débutantes, mais très vite, j’ai été surclassée pour jouer avec l’équipe fanion malgré mon jeune âge lors de la saison 2000-2001.

Est-ce que la famille t’a toujours soutenue ? Que pense-t-elle de toi comme footballeuse ?

Au début, vu mon jeune âge, les parents s’inquiétaient de mes nouvelles activités. Même si elle n’approuvait pas que je joue au football, elle ne m’a pas empêchée

de jouer. Avec les titres que je gagnais et lorsque les parents ont vu le sérieux de nos encadreurs, ils ont fini par accepter.

Que représente la Ligue des Champions pour toi ?

C’est une nouvelle aventure. C’est une première, j’ai participé à plusieurs compétitions au cours desquelles j’ai remporté beaucoup de titres et de satisfactions. Mais cette compétition représente beaucoup pour moi et j’y fonde beaucoup d’espoirs surtout en tant que vice-Capitaine. C’est un gros challenge.

Puisque tu parles des titres individuels et collectifs, y en a-t-il qui comptent plus que d’autres ?

J’ai activement participé à toutes les conquêtes de l’AS Mandé sur le plan national et international. J’ai aussi participé à toutes les éliminatoires avec les Aigles du Mali depuis 2004.

A l’exception des phases finales de CAN (6 participations), j’ai toujours eu des récompenses individuelles à toutes les compétitions auxquelles j’ai participé soit comme meilleure joueuse ou comme meilleure buteuse. Parmi les titres qui m’ont le plus marquée, il y a celui de la meilleure joueuse de la finale de la Coupe du Mali obtenu trois fois successivement en 2012, 2014, 2015. Il y a également celui de meilleure footballeuse du Mali que j’ai remporté deux fois. J’ai été élue à deux reprises meilleure joueuse du Championnat National. Et tout récemment meilleure joueuse et meilleure buteuse du tournoi qualificatif de l’UFOA A au Cap-Vert.

As-tu des activités parallèles que tu exerces en dehors du football ?

Je ne pensais qu’au football, qui est plus qu’une passion pour moi. Alors je n’avais rien prévu lorsque j’ai abandonné mes études de Transit. C’est récemment que j’ai ouvert une petite boutique d’habillements, un prêt-à-porter, pour envisager l’après football.

Quelles sont tes objectifs personnels pour la suite de ta carrière ?

Quel que soit ce que le sort me réservera, je souhaiterai terminer ma carrière avec succès. Je l’ai commencée en étant adulée par les fans. Je souhaite terminer ma carrière sur cette lancée dans un club européen.

Coupe de la Confédération : Binga FC et le Stade malien aux portes de la phase de poules

On connaît les affiches du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Reversé dans la compétition après son élimination en Ligue des champions par le Horoya de Guinée, vainqueur à l’aller à Bamako 1-0 et au retour 2-1 à Conakry, Le Stade malien connaîtra son adversaire lorsque la CAF aura statué sur le sort d’Al Ahly Tripoli-Biashara United (Tanzanie). Binga FC, auteur d’un exploit devant les Burkinabé de l’ASFA Yennenga affrontera pour sa part Zanaco de la Zambie. Lors du deuxième tour des éliminatoires, l’équipe de D2 division a perdu à Bamako 0-1 à l’aller devant son adversaire avant de renverser la vapeur au retour dans un match délocalisé à Abidjan. Les joueurs de Binga FC ont gagné par le même score avant d’arracher la qualification lors de la séance des tirs au but (7-6) pour se hisser à ce niveau pour leur première participation en compétition africaine des clubs. Les protégés de coach Ousmane Guindo tenteront de se qualifier pour la phase de poules de la compétition.

Le TP Mazembe devra se frotter à un autre club sud-africain, Marumo Gallants FC, qui est tombeur au tour précédent de Vita Club, le grand rival du TP Mazembe. Finaliste la saison passée, la JS Kabylie hérite d’un adversaire abordable avec les Royal Léopards d’Eswatini. Même constat pour la RS Berkane, vainqueur de la compétition en 2020, qui partira favorite face aux Rwandais d’APR FC. Reversée de la Ligue des champions, l’ASEC Mimosas devra aussi faire parler sa supériorité face aux Angolais du GD Interclube.

Cela s’annonce plus compliqué pour un autre reversé, les Congolais de l’AS Maniema Union, face aux riches Egyptiens du FC Pyramids. Quant au dernier représentant congolais, le DC Motema Pembe, il hérite d’un adversaire plus abordable avec l’US Gendarmerie Nationale du Niger. Triple vainqueur de l’épreuve, le CS Sfaxien affrontera les Kényans de Tusker FC, tandis que l’affiche entre Coton Sport, demi-finaliste la saison passée, et le FC Nouadhibou, éliminé dans la polémique en LDC, vaudra le détour. Le Stade Malien, enfin, connaîtra son adversaire lorsque la CAF aura statué sur le sort d’Al Ahly Tripoli-Biashara United.

Matchs aller le 28 novembre, retour le 5 décembre. Les 16 qualifiés accéderont à la phase de groupes.

