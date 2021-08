Éliminatoires de la Coupe du monde FIFA-Qatar 2022 : la liste des Aigles du Mali sans Yves Bissouma et Moussa Maréga

Le sélectionneur national du Mali, Mohamed Magassouba, a dévoilé, le jeudi 26 août, la liste de 28 joueurs devant participer aux 02 premières journées des éliminatoires de la Coupe monde FIFA, Qatar 2022 (zone Afrique). On note l’absence notable de Ives Bissouma et Moussa Maréga, deux cadres des Aigles maliens.

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magassouba, à l’instar des autres pays du continent africain a publié le jeudi 26 août sa liste de 28 joueurs retenus pour affronter le Rwanda, le 1er septembre, et l’Ouganda, le 06 septembre.

Dans cette liste, on note l’absence notable de Yves Bissouma (Brighton) et Moussa Marega (Al Hilal), tous deux en froid avec la sélection nationale depuis de longs mois. Le premier n’a plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis le 11 novembre 2017. Quatre nouveaux binationaux viennent tout de même renforcer les rangs des Aigles.

Il s’agit des attaquants Lassine Sinayoko (Auxerre/21 ans, 2 buts en Ligue 2 cette saison) et Mahamadou Doucouré (Nîmes, 21 ans), du milieu défensif Mahamé Siby (25 ans, Strasbourg) et du gardien Ismaël Diawara (26 ans) qui va disputer la Ligue des champions avec Malmö cette saison.

La liste des joueurs convoqués laisse apparaître que le sélectionneur national est à la recherche d’une équipe plus de 04 ans après 02 CAN à la tête de l’équipe nationale où lui donne l’occasion de faire des essais des joueurs. Ce qui est très inquiétant à quelques mois de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 09 janvier au 06 février 2022 au Cameroun. Il est temps aujourd’hui pour lui d’avoir une équipe compétitive.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

La liste des Joueurs convoqués

