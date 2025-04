En congé à Bamako, nous avions eu un entretien avec une figure emblématique du basketball universitaire américain, Oumar Ballo l’international malien du Basketball, ce samedi 5 avril 2025 au siège de l’association Moussa Kondo de Basketball pour parler de son parcours et ses ambitions pour le Mali dans le cadre de la promotion du Basketball. Oumar a marqué de nombreux esprits par son talent et son parcours inspirant.

Oumar Ballo, l’enfant de Koulikoro devenu l’international malien du Basketball, après son brillant parcours à Koulikoro au Centre Bintou Dembélé qui l’a amené en Équipe nationale cadette où il fut le meilleur pivot au tournoi de l’Afro-basket dans les 5 majeurs avec le trophée continental. Ensuite à la coupe du monde U18 où il termine meilleur répondeur. C’est pour cela, il obtiendra des bourses d’études sportives pour étudier et jouer au Basketball à l’extérieur grâce à l’Association Moussa Kondo de Basketball en commença en Espagne, ensuite au Mexique et enfin USA.

Actuellement à Bamako, le basketteur malien, Oumar Ballo passe ses journées a rencontré ses cadets en les partageant son expérience, ses défis ainsi que ses nombreux succès. Il prodigue des conseils sur le leadership, la résilience et l’importance de rester connecter à ses racines et d’être un modèle pour sa société pendant les tournois de Basketball qu’il organise entre Bamako et Koulikoro.

À la coupe du monde des moins de 19 ans où avec ses coéquipiers ils finissent 2eme derrière les USA à noter le plus haut niveau jamais atteint par une équipe africaine, il termine dans le 5 majeurs encore et presque meilleur joueur du monde de sa catégorie car il termine 2eme dernière l’américain meilleur joueur. Son parcours continue aux États-Unis après quelques années à Arizona, Oumar Ballo, l’international malien de 21 ans quitte Arizona et s’est engagé avec Indiana Hoosiers,.

Oumar Ballo auparavant, champion d’Afrique U16 2017, champion d’Afrique U18 2018 et Vice-champion du monde U19 2019 ! Il ne reste pour lui de jouer à l’équipe senior. Mais pour lui il faudra trouver un bon timing, « Je suis confiant, je suis malien quand on a l’opportunité de venir représenter mon pays en équipe senior du Basketball, c’est une fierté pour ma famille et moi … Et mon souhait est de jouer au haut niveau du basketball mondial, c’est ça le souhait de tout un joueur de basketball, je pense avec un bon entourage, bon staff et avec mon travail, je pourrai atteindre ce niveau. » déclare notre basketteur.

Oumar Ballo, fait une saison exceptionnelle à Indiana Hoosiers

Oumar Ballo confirme son statut d’élite en NCAA avec des performances exceptionnelles cette saison pour Indiana avec des classements actuels : Réussite aux tirs : 68.1% (5ᵉ NCAA, 2ᵉ Big Ten) ; Rebonds par match : 9.5 (2ᵉ Big Ten) ; Contre par match : 1.9 (3ᵉ Big Ten). Un joueur complet qui brille dans les moments décisifs et domine sur tous les fronts. C’est pourquoi Oumar Ballo s’est imposé comme l’un des meilleurs de la saison.

Il faut dire que Oumar Ballo doit tous ses succès grâce à l’opportunité qui lui a été offert par l’association Moussa Kondo de Basketball qui a actuellement 80 jeunes maliens qui étudient et jouent au Basketball dans le monde. À la date d’aujourd’hui aux dires de l’ex Basketteur Moussa Kondo son association a aidé 103 jeunes à obtenir des bourses d’études.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :