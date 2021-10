FC Barcelone : la presse catalane annonce le licenciement de Ronald Koeman !

Selon les médias catalans, le FC Barcelone a décidé de licencier l’entraîneur néerlandais après la défaite face au Rayo Vallecano (1-0) ce mercredi soir.

C’était inévitable, et ça a même mis probablement plus longtemps que prévu avant de se produire. Les deux médias sportifs catalans de référence, Sport et Mundo Deportivo, sont unanimes : le FC Barcelone a démis Ronald Koeman de ses fonctions ce mercredi soir, suite à la défaite 1-0 des Barcelonais sur la pelouse du Rayo Vallecano plus tôt dans la journée.

Le journal précise que le club est actuellement en train de préparer le communiqué officiel annonçant la nouvelle, qui devrait donc vraisemblablement tomber dans les heures à venir. Rien de surprenant pour les gens qui suivent l’actualité du Barça, puisqu’on prêtait en plus une mauvaise relation entre l’ancien sélectionneur oranje et le président Joan Laporta, qui le soutenait en public mais tenait un tout autre discours en interne.

Trois défaites sur les quatre derniers matchs de Liga

S’il y avait eu quelques passages prometteurs l’an dernier, le début de saison barcelonais est très médiocre, tant au niveau des résultats que du contenu proposé. Même s’il est vrai que Koeman a dû composer avec beaucoup de blessures, son plan de jeu et son animation offensive sont considérés comme inexistants par bon nombre de fans barcelonais, qui ont aussi pointé du doigt certains choix au niveau des compositions.

Reste maintenant à savoir combien le Barça va devoir mettre sur la table pour résilier le contrat de son ancien joueur, puisque les médias évoquaient, il n’y a pas si longtemps, une indemnité de plus de 10 millions d’euros à régler en cas de licenciement. Une somme que les Barcelonais ne peuvent pas se permettre aujourd’hui au vu de leur situation financière délicate. Reste aussi à voir qui le remplacera, alors que Xavi attend patiemment au Qatar…

Source: https://www.footmercato.net/

