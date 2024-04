La 51e Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football s’est tenue le samedi 30 mars à Bamako. Au cours des travaux, les membres statutaires de l’assemblée ont dressé le bilan du début de mandat du président réélu Mamoutou Touré “Bavieux” avant de se prononcer sur les perspectives d’avenir pour le football malien. Dans les mois à venir, le comité exécutif de la Fédération, en accord avec la Fifa, compte réaliser un stade de 15 000 places dans le futur Centre technique déjà en chantier. L’infrastructure sera une propriété privée de la Fédération malienne de football. Une grande première dans l’histoire du football malien.

De l’avis du 1er vice-président de la Fédération, conformément à ses axes de développement prioritaires définis, le comité exécutif de la Fémafoot a enregistré des résultats probants sur le plan sportif aussi bien que dans la gouvernance et la réalisation d’infrastructures. “On pense notamment à la médaille de bronze décrochée par les U17 à la Coupe du monde, la médaille de bronze des U23 à la Can de leur catégorie, synonyme de qualification pour les Jeux olympiques 2023, la qualification du Stade malien de Bamako en quarts de finale de la Coupe de la Confédération ainsi que des Aigles du Mali éliminés également en quart de finale de la Can/Côte d’Ivoire-2023”, a rappelé Moussa Sylvain Diakité. A l’en croire, après plusieurs centaines d’entraîneurs ont été formés pour l’obtention des Licences C et D de la Caf en plus des sessions de recyclage, la formation va se poursuivre pour les techniciens, arbitres, administrateurs, médecins et journalistes afin de continuer d’avoir des ressources humaines de qualité dans l’écosystème footballistique malien.

En ce qui concerne les infrastructures, Moussa Sylvain Diakité a indiqué qu’un taux d’exécution élevé a été déjà atteint dans la construction du Centre technique ultramoderne en chantier dans la zone aéronautique de Bamako-Sénou : “En vue répondre à un besoin pressant, ledit Centre va subir une petite modification avec la construction en son sein d’un stade de 15 000 places en plus des autres commodités déjà prévues dans le plan initial”.

Quant aux Ligues régionales, elles seront dotées, chacune, d’un siège flambant neuf comme indiqué dans les axes stratégiques de développement. Dans ce registre, le siège de la Ligue de Gao sera bientôt livré quelque temps avant ceux de Sikasso et Mopti dont les travaux sont presque finis.

Au regard de toutes ces réalisations, l’Assemblée a jugé satisfaisante l’entame du second mandat du président Touré, réélu le 29 août 2023, et de prometteuses les perspectives d’avenir. Pour toutes ces raisons, les délégués ont signé une motion de soutien à l’endroit de Mamoutou Touré “Bavieux” qui ne jouit pas de sa liberté totale pour des raisons extra-sportives. Ils ont formulé des vœux qu’il puisse les rejoindre très rapidement pour la consolidation des acquis et l’atteinte d’autres résultats positifs au grand bonheur du football malien et de ses acteurs.

Alassane

